O Citemor – Festival Internacional de Montemor-o-Velho nunca teve edições temáticas e não é a 44.ª edição que vai distorcer esse seu traço de carácter. Mas, à medida que a direcção artística ia construindo o programa que este ano começa a 28 de Julho e se estende até 13 de Agosto, foi-se tornando óbvio que as interrogações sobre o corpo começavam a ganhar relevo, explica ao PÚBLICO Armando Valente, que partilha a direcção artística do Citemor com Vasco Neves.

