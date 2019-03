A 35 años de su liberación, el legado de Seregni: “no hay democracia sin paz”

Entornointeligente.com / Una multitud se congregó ayer en la intersección de bulevar Artigas y bulevar España para recordar el día de la liberación del general Líber Seregni, hace 35 años atrás, el 19 de marzo de 1984.

La vicepresidenta de la República Lucía Topolansky, la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse y el diputado Alfredo Fratti, entre otros, asistieron anoche al homenaje en el que se rememoró aquella jornada inolvidable. Entrevistada por LA REPÚBLICA, Topolansky recordó que ese día “estaba presa, pero nosotros igual valoramos las lucecitas que se iban prendiendo hacia el fin de la dictadura”.

Agregó que “nos enteramos de la liberación de Seregni por la visita de una compañera y las compañeras más ingeniosas con la música del candombe de los morenos hicieron un candombe frenteamplista”. Dijo que “es bueno tener la memoria de los hechos que marcaron la historia, ese momento fue tan importante y hay generaciones que no conocieron a Seregni y hoy están militando en el FA; es por ellas fundamentalmente, que tenemos que recordar estos acontecimientos”.

En diálogo con LA REPÚBLICA, Fratti destacó la estatura política del general Seregni y llamó a cuidar el sistema democrático como uno de los más importantes legados del general. Recordó que cuando Seregni era liberado él se encontraba en Melo pero muy atento a las circunstancias políticas de aquel momento.

“Anoche, vinimos expresamente acompañando a Carolina para estar en este acto. El general dio en aquel momento un mensaje de paz, no hay democracia sin paz, tenemos que tener cuidado, sobre todo, quienes tenemos responsabilidades públicas, de tratar de mantener el respeto y cuidar el sistema, que no se nos vaya la moto como ocurre a veces con los medios de comunicación modernos que tenemos”.

Fratti afirmó que Seregni fue “capaz de unir, de conducir a la izquierda nacional y dejó al Frente preparado para la victoria que él no llegó a ver pero estuvo muy cerca”.

Consultado sobre las expresiones del ex comandante Manini Ríos, destituido por Tabaré Vázquez, Fratti dijo que “los militares saben perfectamente que están vedadas cuando están en el uso de la función pública y ya había sido advertido y bueno, ahora lo que correspondía era la remoción”.

Agregó que “el Ejército es una organización vertical, todo el mundo sabe que el mando superior lo tiene el presidente de la República”. En ese sentido, el legislador aprovechó para destacar “algo muy triste: que algunos actores políticos no defiendan, no a Tabaré Vázquez, sino a la institucionalidad. Eso me pareció muy lamentable”. Fratti vaticinó que ésta será una campaña “difícil” y señaló que al principio “al FA le cuesta moverse pero cuando arranca también se empiezan a mover las estadísticas”.

“Salgo más firme”

Seregni salió tres veces al balcón. Primero a saludar; después, lo hizo junto a sus dos abogados (Clavijo y Batalla), y el doctor Juan José Crottogini (su compañero de fórmula en 1971); finalmente, se dirigió a la multitud y pronunció su célebre discurso acompañado casi desde el comienzo por un megáfono. “Salgo con la conciencia tan tranquila como entré. Salgo más firme. Salgo más convencido de nuestros ideales. Salgo más decidido que nunca”, subrayó, enfático.

También reclamó “la más amplia de las amnistías, la libertad de todos los presos políticos, el regreso de todos los exiliados, la desproscripción de los partidos y las personas”. “Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, afirmó. Obreros de la construcción de la patria, del futuro Uruguay democrático”. El líder histórico y primer candidato presidencial del Frente Amplio en 1971 había estado recluido diez años en Cárcel Central durante la dictadura.

A las 17:40 horas, del 19 de marzo de 1984, en medio de una gran expectativa, Seregni era liberado, a bordo de una Brasilia blanca conducida por su hija Bethel. En menos de 10 minutos, el vehículo llegó al edificio en bulevar Artigas donde lo aguardaban unas dos mil personas.

