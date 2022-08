A 18 años de la tragedia del Ycuá Bolaños: el perdón a través del dolor de una madre

Entornointeligente.com /

Cortadi, de 30 años, denunció al futbolista Cristian Tirone, defensor de Deportivo Garmense, en la liga de Tres Arroyos (450 km al sur de Buenos Aires) que la agredió tras reaccionar a un fallo y la desmayó de un golpe, por lo que el juego entre Deportivo Independencia y Garmense fue suspendido y el futbolista fue detenido de inmediato.

Además, el jugador, de 34 años, fue suspendido de por vida por su club.

«Caí y no me acuerdo más nada. Cuando me levanté, quedé mareada y con una sensación de vómito. Nunca me había pasado algo así», expresó Cortadi, que debió ser trasladada a un hospital, donde pasó varias horas en observación.

La agresión ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Cortadi le mostró a Tirone la tarjeta amarilla luego de cometer una falta, a lo que el jugador reclamó de manera airada.

En ese momento, la jueza giró para amonestar también al arquero, y entonces Tirone le dio un puñetazo en la nuca que la derribó.

La árbitra sostuvo que «acá no importa el género (…) Queremos que se haga justicia y que este hombre pague por lo que hizo. Eso es lo importante», dijo al diario deportivo Olé, al que confirmó que presentó una denuncia en la comisaría.

«Lamentablemente un energúmeno violento nos puso en la mira de todo el país», expresó el presidente de la Liga de Tres Arroyos, Ricardo Fernández, que además remarcó que esa liga cuenta con arbitraje femenino desde hace cuatro años y que Cortadi «es una de las referís más experimentadas y con mayor personalidad, con muy buenas actuaciones».

El club Deportivo Garmense suspendió de por vida a Tirone. «Es un hecho lamentable, duele mucho. Se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo», dijo el presidente de la entidad, José Luis del Río.

El dirigente señaló que Tirone había llegado este año al club, pero «no tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución. Nadie pensó que iba a terminar en esto».

Tirone fue trasladado a una dependencia policial en el marco de la causa caratulada como «lesiones leves e infracción a la ley de espectáculos deportivos», a la espera de ser indagado sobre los hechos.

