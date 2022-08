A 18 años de la tragedia del Ycuá Bolaños: el perdón a través del dolor de una madre

Entornointeligente.com /

La Cámara de Diputados dejó en cuarto intermedio la sesión extraordinaria en la que debaten el libelo acusatorio contra la fiscala general Sandra Quiñónez , a quien buscan enjuiciar, entre otras causales, por blindar al expresidente Horacio Cartes.

Durante el debate, el diputado Sebastián Villarejo dijo que ante las constantes acusaciones por parte de los diputados cartistas de que el juicio político contra Sandra Quiñónez en realidad era un juicio electoral, se vuelve indudable -afirmó- que la Fiscal General del Estado pertenece al Movimiento Honor Colorado.

Por lo tanto, aseguró que si es esto cierto, la fiscala General del Estado ya no debe seguir en el cargo.

«A confesión de parte, relevo de prueba», subrayó Villarejo.

Lea más: Otro cuarto intermedio sin que se defina el juicio político a Quiñónez

Defensores de Quiñónez «cotizan su voto», afirma Soroka «Algunos creen que esta es una etapa donde los perros se están cotizando » fueron las palabras que dio el diputado de Fuerza Republicana , Colym Soroka , con relación a los legisladores que aún son duda para la aprobación del libelo acusatorio contra la Fiscal General de Estado, Sandra Quiñónez .

Dijo que «el coqueteo» se da tanto para un lado, como para el otro, considerando que son 51 votos «duros» a favor de aprobar el libelo acusatorio , 26 en contra y dos que todavía son duda.

«Mañana (martes) vamos a saber. Estamos a corto plazo. Yo quisiera creer que es una falta de compromiso o de interiorizarse bien», expresó en declaración con varios medios de comunicación tras levantarse la sesión de este lunes.

Por otro lado, aseguró que tanto él, como varios de su movimiento, se mantienen a favor de la aprobación del juicio político contra Sandra Quiñónez. Dijo que prueba de ello es, por ejemplo, el caso del diputado Freddy D’Ecclessis, quien llegó hasta la sesión de este lunes con muletas.

Aseguró por otro lado que esto no solo es contra Sandra Quiñónez . Esto se debe a la falta de credibilidad total de la fiscalía , debido los casos que no se resolvieron. Explicó que cuando las cosas no se resuelven definitivamente, se debe a que hay una falta de interés o mal funcionamiento de la institución.

«Eso lleva a un juicio político, y tratan de instalar de que es una persecución, pero el juicio político se eleva por la pérdida de confianza del grupo que representa al pueblo, en este caso, la cámara de diputados » declaró Colym Soroka .

Lea más: Con Daniel Rojas, cartismo pierde más fuerza en el Senado

Elecciones se ganan en las urnas, no en encuestas Ante la presentación de Basilio «Bachi» Núñez en relación a que el juicio político contra Quiñónez se da para «sacar de la cancha» al movimiento Honor Colorado , que hace dos meses lideraba las encuestas, Villarejo le recordó que las elecciones se ganan en las urnas.

Esto considerando las encuestas que daban como ganador en el 2017 al candidato a presidente de Honor Colorado, Santiago Peña , sin embargo terminó por perder en las internas coloradas .

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com