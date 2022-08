A 18 años de la tragedia del Ycuá Bolaños: el perdón a través del dolor de una madre

Entornointeligente.com /

El sepelio fue en el Cementerio Parque Internacional de la ciudad de Hernandarias, en el mismo lugar donde la exsenadora Zulma Gómez fue velada. En el lugar se permitió el ingreso de los seguidores políticos de la misma.

Los principales referentes liberales del Alto Paraná, además de algunos parlamentarios y autoridades locales, participaron del velatorio y posterior sepelio. Igualmente estuvieron sus dos hijos, Guadalupe y Javier Bernal, además de su viudo, Héctor Damián Leguizamón Villalba , entre otros como hermanos y nietos.

Lea más: «La familia no tiene dudas» sobre la causa de muerte de Zulma Gómez

Mientras tanto, la fiscala Cinthia Leiva, quien investiga la muerte de la exparlamentaria, explicó que seguirán realizando algunas diligencias investigativas a fin de disipar dudas con relación a las circunstancias de muerte de Gómez. La misma afirmó que sus familiares están convencidos de que se trató de una muerte accidental.

«Vamos a agotar todo tipo de dudas que pudieran existir. La familia no tiene duda, no quiso que se realice la autopsia; querían ya darle una santa sepultura pero accedieron a la autopsia. Nosotros somos los que queremos realizar actos investigativos para que no haya dudas», señaló.

Más info: Zulma Gómez: lesiones son compatibles con una caída

Volverán a verificar lugar del hecho Igualmente, la fiscala anunció que en algún momento volverán a verificar el lugar donde Zulma Gómez cayó al agua, luego que estuviera durmiendo en un colchón en un muelle ubicado dentro de su granja, a orillas del lago Acaray de Ciudad del Este.

Igualmente en unos 15 a 22 días se aguarda el resultado del análisis toxicológico de las muestras tomadas durante la autopsia que se practicó ayer, en Asunción , por el médico forense Pablo Lemir.

El resultado de la autopsia confirmó que efectivamente se trató de una caída y como la exsenadora estaba sola se sospecha que fue accidental, aunque la investigación sigue abierta.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com