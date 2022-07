A 18 anni ladro di biciclette, bottino 100 mila euro

Entornointeligente.com /

VARESE. – Giovanissimo eppure pronto a fare tutto ciò che è necessario per portare a casa un bottino da centinaia di migliaia di euro, e dedito alla criminalità tanto da essere già stato portato al Centro per il Rimpatrio di Potenza, dove è stato trovato dai carabinieri e arrestato. Questo il ritratto di un 18 enne finito in carcere con l’accusa di aver partecipato al furto di biciclette alla «Gemme Bike» di Casciago, in provincia di Varese, per un valore di circa 100 mila euro.

Il ragazzo, maggiorenne da poco, secondo le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo varesino, per mettere a segno il colpo, in collaborazione con altre persone ancora non identificate, ha rubato anche un’auto e un furgone, tra il 26 e il 29 marzo scorsi, in provincia di Varese e Bergamo.

L’inchiesta coordinata dalla Procura di Varese ha ricostruito i primi due furti, propedeutici al terzo, tra il 25 e 26 marzo. In quell’occasione, il giovane ladro e i suoi complici hanno rubato una Fiat Punto a Villa D’Almè (Bergamo). Tre giorni dopo il gruppo si è diretto a Malnate (Varese), dove ha scassinato e portato via un furgone Fiat Ducato. Dal lì la banda è partita alla volta di Casciago, dove si è appostata davanti alle vetrine del negozio Gemme Bike.

Dopo un giro di perlustrazione per assicurarsi l’assenza di auto delle forze dell’ordine nei paraggi, il 18 enne è salito a bordo della Punto e si è scagliato a folle velocità contro la vetrata. Subito dopo è scattato il blitz all’interno del negozio, dove i malviventi hanno arraffato varie biciclette sportive, a pedalata assistita e «di lusso», da centinaia di euro ciascuna. Caricata la merce sul furgone, la banda è fuggita via facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alla ricostruzione dei fatti dei carabinieri, che hanno analizzato decine di immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, intercettato telefoni e repertato prove, il 18enne è stato identificato. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Varese lo ha raggiunto a Potenza, dove era ospite del Centro per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio. Da lì è stato trasferito nel carcere della medesima provincia, mentre i due veicoli rubati sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. Ancora nessuna traccia dei suoi sodali e delle bici.

(di Valentina Rigano/ANSA)

