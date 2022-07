A 16 años de «El diablo viste a la moda» Anne Hathaway revela cuál fue su look favorito

Entornointeligente.com /

Hace 16 años se estrenó la icónica película » El diablo viste a la moda «, protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep , con la participación de celebridades como Emily Blunt y Stanley Tucci . Un reparto que encarnó papeles clave y también inolvidables para los fashionistas de corazón.

Hathaway interpretó a Andy Sachs, una mujer desaliñada que consiguió un puesto como asistente de la temida editora de la revista de moda Runway, Miranda Priestly (Streep), y transformó su imagen radicalmente luciendo outfits impecables, mientras lidiaba con las exigencias de su jefa.

La película sigue dando de qué hablar. Recientemente, Hathaway , quien se ha posicionado como un ícono de estilo tras su participación en la cinta, confesó cuál fue el look que más le gustó de su personaje Andy.

El look preferido Anne publicó un carrusel con fotografías que inició con la imagen del look que eligió como su favorito diciendo: «¡Mi outfit favorito, como revelé a Michael Kors en Interview Magazine!».

La actriz estadounidense fue entrevistada recientemente en la publicación donde diferentes famosos le hicieron una pregunta (Anne Hathaway Answers 20 Questions From Her Friends and Fans) . El diseñador Michael Kors fue uno de ellos y planteó su duda sobre cuál había sido el look de Andy Sachs que se parecía más a ella que al personaje.

Tras reconocer que su estilo está influenciado por haber trabajado con Patricia Field , diseñadora de vestuario de la película, Hathaway confesó que su look preferido es el que llevó en la fiesta de James Holt (Daniel Sunjata), un diseñador en la ficción. «…Amé el que vestí para la fiesta de James Holt, ese abrigo de terciopelo Chanel que llegaba hasta las rodillas, luego la minifalda y las medias, y las botas holgadas…».

El total look negro podría lucirse perfectamente hoy y estar «a la moda», lo acompañó con largos collares dorados también de la firma francesa. En la publicación de Instagram, la actriz no perdió oportunidad para elogiar el talento de Field, quien obtuvo una nominación al Oscar por su trabajo en la cinta y quien también es conocida por estar a cargo del vestuario de éxitos como «Sex and the City» y, más recientemente, «Emily en París».

En el carrusel, Hathaway incluyó el outfit por el que quizás es más recordado su personaje, también con piezas de la maison francesa, donde destacan las botas de piel más arriba de las rodillas que se han convertido en piezas emblemáticas en el universo de la moda .

