A 15 años del crimen, hermana de periodista asesinado en Paraguay lamenta impunidad

Marcela Palma Godoy, hermana del periodista chileno Alberto Tito Palma, asesinado hace 15 años en Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, manifestó su pesar por la inacción e impunidad existente en el país, debido a que el caso de su familiar no presentó avances a lo largo de los años.

Tito Palma fue asesinado un 22 de agosto de 2007, cuando se desempeñaba como director de la radio Vy’arenda, de Mayor Otaño, y colaborador de Chaco Boreal. En aquel entonces, recibió 11 balazos por parte de personas vestidas de militares.

De acuerdo con lo señalado por Marcela Palma en una carta abierta desde Coyhaique, Chile, Tito Palma fue ultimado «por denunciar al crimen organizado y la corrupción» y la mujer reclamó que este lunes se conmemora un agosto más de impunidad.

Pidió que su hermano y sus constantes luchas no sean olvidados y aseguró que no descansarán hasta llegar a los autores materiales e intelectuales del hecho y así lograr justicia para su hermano.

«No podemos olvidar a Tito, su amor a la justicia, a la verdad, a involucrarse con valentía, en su país de adopción, denunciando el contrabando y la corrupción. La vida ha hecho que nos vayamos resignando a su ausencia física, pero no así al silencio, al ocultamiento de la verdad. No vamos a descansar mientras no sepamos quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de su asesinato», expresó la mujer.

«No se avanzó» Cuestionó el abandono por parte del Estado paraguayo con relación a la investigación de la causa y relató que cuando llegó a Paraguay en el 2010 para reclamar justicia solo fue recibida por el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola.

Señaló que otras autoridades solo le permitieron «dejar una carta explicativa» y mencionó como ejemplo al entonces fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla. Aseguró que después de esto ya no tuvo informaciones acerca de la investigación ni sobre los fiscales Daniel Vergara y Nelson Ramos, que estaban a cargo.

Si bien Marcela expresó que recibió acompañamiento en la búsqueda de los responsables del asesinato, cuestionó la impunidad existente en Paraguay. Asimismo, manifestó que «el silencio y la impunidad son la única respuesta obtenida hasta el día de hoy».

«No se avanzó en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales del crimen cobarde. Pareciera que gran parte de la sociedad paraguaya olvidó este crimen y por eso cada año sigo escribiendo para ayudar a recordar», lamentó Palma.

Mencionó, a su vez, que solo algunos «humildes vecinos» de Mayor Otaño son los que actualmente le escriben palabras en recordación a Tito, principalmente cuando se aproxima el aniversario de su muerte.

Luz de esperanza Finalmente, manifestó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de la familia de Santiago Leguizamón , otro periodista asesinado pero en 1991, representa una «luz de esperanza» para llegar hasta los involucrados en el asesinato de su hermano.

«Quizás es una tenue luz de esperanza que se asoma en estos largos años de dolor y transcurridos en la absoluta impunidad. Sin embargo, queremos confiar que lograremos conocer a los sicarios y a los autores intelectuales del cobarde asesinato. Por eso, seguiremos reclamando verdad y justicia para Tito», sentenció finalmente.

En agosto de 2021, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que el Estado se allanará a la demanda de la familia del periodista Santiago Leguizamón, que se tramitaba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Con esto, el Gobierno aceptó su responsabilidad en haber violado artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos ante el crimen que enlutó al periodismo paraguayo.

