A 12 años de un ciclo épico

La temporada de 2010 fue indudablemente la mejor en todo sentido durante la carrera del zuliano Carlos González en Grandes Ligas. Calibre de Jugador Más Valioso, título de bateo de la Liga Nacional con .336 de promedio y pasaje a la postemporada con los Rockies de Colorado, la organización que apostó por él, incorporándolo a sus filas desde los Atléticos de Oakland en noviembre de 2008.

Su ascenso luego de llegar a las Mayores fue rápido, pero relativamente corto, pues solo jugó 12 años; incluyendo siete en un gran nivel, eso considerando la proyección y el talento que exhibía en el terreno uno de los bateadores zurdos más completos en la historia de Venezuela.

Sin embargo, lo que hizo verdaderamente especial esa temporada, y que quedara grabada en las retinas de los venezolanos, además del tercer título de bateo en la historia para un criollo, fue sin duda alguna la escalera o ciclo del 31 de julio de ese año cuando contaba con 24 años y 287 días; siendo en ese momento y aún lo es, el paleador venezolano y de la organización de los Rockies más joven en lograrla. Una jornada que no solo fue perfecta para el venezolano, sino con una definición dramática.

Walk-off home run to complete a cycle by Carlos González on July 31, 2010!🎆

La hazaña: El tercer criollo en su clase Previo a Carlos González, sólo César Tovar (Minnesota, 19/9/1972; vs. Texas) y Carlos Guillén (Detroit, 1/8/2006; vs. Tampa Bay) habían bateado la escalera en el «big show», así que la del marabino fue la primera para un connacional en el viejo circuito.

Posteriormente se les unirían Pablo Sandoval (San Francisco, 15/9/2011; vs. Colorado) y el más reciente, Eduardo Escobar con los Mets de Nueva York, el pasado 7 de junio de 2022 ante los Padres de San Diego.

No obstante, el patrullero de los Rockies; que ese día se midieron a los Cachorros en Coors Field, inició su faena con sencillo en el primer episodio ante Tom Gorzelanny, mientras que en su segundo duelo en el tercer capítulo ante el abridor de los Cachorros resultó vencedor con triple entre los jardines derecho y central.

Más tarde despachó doble en la quinta entrada también ante los envíos de Gorzelanny, y en su aparición del séptimo tramo conectó elevado de sacrificio al campo central, que puso el compromiso 5-2 favorable para los visitantes en ese momento.

Posteriormente, tras una reacción de tres anotaciones de los «oseznos» en el octavo que llevó el juego empatado a cinco carreras hasta el noveno inning, le llegaría el turno decisivo a «CarGo», que estaba predestinado y elegido para ese momento.

El número 5 de los Rockies balanceaba su bate previo al primer turno de la tanda, para escasos segundos después de iniciado el mismo, pescar el primer pitcheo, una recta alta de 90mph de Sean Marshall, que llevó hasta lo más profundo del jardín derecho; definiendo de manera dramática e increíble el juego de pelota en favor de los Rockies y registrando, en ese momento, la sexta escalera de la franquicia en la historia.

Bateadores de los Rockies que completaron la escalera antes de «CarGo» Nombre Fecha Edad Rival Dante Bichette 10/6/1998 34 años y 204 días Texas Neifi Pérez 25/7/1998 25 años y 53 días San Luis Todd Helton 19/6/1999 25 años y 303 días Florida Mike Lansing 18/6/2000 32 años y 76 días Arizona Troy Tulowitzki 10/8/2009 24 años y 304 días Chicago (LN) Fuente: Baseball-Reference «Fue mágico, creí que iba a desmayarme», declaró Carlos González al Denver Post. «Fue increíble».

Anecdóticamente, el fanático que atrapó la pelota del cuadrangular se la hizo llegar al toletero, quien le dijo al Post que la guardaría en un recipiente especial, donde poder exhibirla.

Una escalera épica y como pocas Ahora bien, la tarde-noche de ese sábado fue totalmente redonda para el criollo, hizo historia por todos los frentes e inscribió su nombre en los libros de récords.

El bateador zurdo se convirtió en apenas el cuarto jugador con jonrón de dejar en el terreno para completar la escalera. Algo que solo habían hecho Ken Boyer (San Luis, 14/9/1961), César Tovar (Minnesota, 19/9/1972) y Dwight Evans (Boston, 28/6/1984).

Más tarde, Nolan Arenado; aun perteneciendo a los Rockies, se uniría a esa lista, bateando el ciclo ante San Francisco el 18 de junio de 2017, 2.513 días después de lo hecho por el venezolano. Adicionalmente, Michael Cuddyer (17/8/2014, vs. Cincinnati) y Charlie Blackmon (30/9/2018, vs. San Francisco) lograrían finiquitar el set de batazos vistiendo el uniforme de Colorado.

Lo dicho, la gasolina en el tanque de Carlos Eduardo González duró poco, pero tiempo suficiente para regalarle a Venezuela un título de bateo, dos bates de plata, tres guantes de oro, tres convocatorias al juego de estrellas y una escalera, que solo fue una muestra más de las excelentes y admiradas condiciones bateadoras que tenía el también ficha de las Águilas del Zulia.

