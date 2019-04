Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

Con la llegada de ‘Vengadores: Endgame’ no solo diremos adiós a muchos de los personajes que nos han acompañado durante más de diez años en las películas de Marvel. También nos tendremos que despedir de algunos de los actores del Universo Cinematográfico Marvel y de muchas amistades. Una de esas amistades tan queridas por los fans es la formada por Chris Evans y Scarlett Johansson, una relación que ha vuelto a dar lo mejor de sí en los últimos días .

Y la culpa de esto es de Mark Ruffalo. El actor que interpreta a Hulk en las películas del UCM ha publicado en su cuenta de Twitter una adorable fotografía de los actores que interpretan a Capitán América y Viuda Negra , en la que aparecen jugando con la Game Boy al ‘Tetris’, en una estampa tan vintage como divertida. Este tweet ha dado lugar a las reacciones de los fans, que no han tardado en comenzar a publicar fotos, gifs y demás contenidos de los dos actores juntos.

Incluso el propio Chris Evans se ha unido a este movimiento y ha publicado un tweet en el que podemos ver a los dos actores en el set de ‘The Perfect Score (La puntuación perfecta)’, película en la que trabajaron juntos por primera vez y en la que comenzó su amistad. De esto han pasado más de 15 años, y aún así los dos actores siempre han mantenido su amistad (a pesar de los rumores que han surgido sobre una posible relación amorosa entre ambos y que los dos actores han desmentido en varias ocasiones).

"Esta es mi nueva foto favorita"

"Con respecto a mi anterior tweet, aquí hay algo antiguo. Llevamos jugando a juegos en rodajes desde 2002!"

¿De dónde viene su amistad? ‘La puntuación perfecta’ fue la primera película en la que trabajaron Evans y Johansson, pero ambos ya habían empezado en el mundo del cine mucho antes . La actriz ya había participado en producciones como ‘El hombre que susurraba a los caballos’ y ese mismo año iba a conseguir gran notoriedad gracias a la película de Sofia Coppola, ‘Lost in Translation’. Por el otro lado, Chris Evans era más principiante y solo había realizado cintas como ‘No es otra estúpida película americana’.

Scarlett Johansson comentó para Variety la primera vez que se conocieron en el rodaje del film: “Nuestras tramas no se cruzaban mucho, pero hicimos una escena en la que teníamos que cantar juntos. Justo estaba hablando de eso el otro día con Chris” . Pocos años después, los dos actores volvieron a coincidir en ‘Diario de una niñera’, donde nos dimos cuenta de la química que tienen Evans y Johansson.

Y entonces llegó Marvel. Johansson fue la primera en unirse al reparto, mientras que Evans era algo más reacio a volver a trabajar en una película de superhéroes tras el fracaso de crítica de ‘Los 4 fantásticos’. La actriz comentó en la misma entrevista para Variety que habló con el actor para convencerle de entrar en el UCM. “Hablé con él al respecto, porque yo ya había firmado para hacer ‘Iron Man 2’. Por supuesto, no tenía la presión que tenía Chris. Yo estaba interpretando un personaje que estaba involucrado en Marvel, pero no sabíamos si la audiencia iba a respaldar a Viuda Negra” . Él tenía toda la presión de una producción sobre sus hombros.

Finalmente, el actor aceptó e interpretó a Steve Rogers en ‘Capitán América: El primer vengador’. Tras esto, la amistad entre los dos intérpretes se ha ido haciendo más famosa con cada película de Marvel que ha sido estrenada, y aunque han tenido sus más y sus menos, siguen siendo como hermanos. No sabemos si les volveremos a ver juntos en pantalla tras ‘Vengadores: Endgame’, pero esperemos que sigan muchos años más así, por favor .

‘Vengadores: Endgame’ llega a los cines el 25 de abril .

