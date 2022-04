Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- ‘The Batman’ ya ha logrado recaudar más de 750 millones de dólares a nivel mundial en taquilla y se estrenó este 18 de abril en HBO Max, transformándose en uno de los films más vistos desde el comienzo de la pandemia.

« Spider-Man: No Way Home (1.892 millones de dólares) y Sin tiempo para morir (774 millones) fueron l as otras dos películas de Hollywood que lograron superar la barrera de los 750 millones. Eso supone que títulos tan comentados como ‘Viuda Negra’, ‘Fast & Furious 9’, Godzilla vs Kong».

También hay dos producciones asiáticas que superaron el monto del año 2021, estas fueron ‘The Battle at Lake Changjin’, alcanzando más de 900 millones de dólares, únicamente en la nación donde se estrenó y ‘ Hi, Mom ‘ que superó los 800 millones.

¿Qué es lo más destacado de ‘The Batman’ para la audiencia? ‘The Batman’ cuenta con un reconocido reparto, donde el protagonista es Robert Pattinson , quien enamora a las fans con su la piel del Cruzado enmascarado.

«Son varios los actores de primer nivel que encarnan algunos personajes del universo Batman. Entre ellos se encuentran Colin Farrell , quien da vida al infame Oswald Cobblepot —más conocido como Pingüino, Zoe Kravitz, que dará vida a Selina Kyle -alias Catwoman-, Paul Dano, que pondrá a prueba la inteligencia de Batman como Enigma».

