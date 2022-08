Entornointeligente.com /

Disney+ estrena tráiler de «She-Hulk: Attorney at Law», de Marvel Studios 1:00 (CNN) — Demostrando que la serie animada «Moon Knight» no fue una casualidad en cuanto a las decepciones del tamaño de Marvel, «She-Hulk: Attorney at Law» es grande, brillante, colorida y también demasiado boba para su propio bien. Tratar de doblar el molde está bien en teoría, pero la combinación de tropos estilo comedia de situación y poderes irradiados con rayos gamma produce una serie que es demasiado débil para aplastar cualquier cosa.

Irónicamente, el elemento más comentado antes del estreno de She-Hulk —el aspecto de la protagonista fue generado por computadora— es la menor de las preocupaciones del programa. En su mayor parte, esas escenas están bien, aunque quizás recuerden un poco a «Avatar» en la forma en que los Hulks se elevan sobre la gente común.

En cambio, la serie se atasca en el tema de que no es fácil ser verde y en el énfasis en la extravagancia, sintiéndose episódico en extremo, después de que la historia de origen obligatoria está fuera del camino. Si bien no hay nada de malo con la comedia de oficina excéntrica, según los cuatro episodios vistos previamente, ese género apenas juega con las fortalezas de Marvel.

Una Tatiana Maslany mejorada por computadora interpreta el papel principal en ‘She-Hulk: Attorney at Law’.

Para aquellos que no estén familiarizados con el personaje, el estreno presenta debidamente a Jennifer Walters, interpretada por Tatiana Maslany, como la prima de Bruce Banner, también conocido como Hulk (interpretado por Mark Ruffalo), quien accidentalmente mezcla su sangre con la de él, invistiéndola con una fuerza y un tamaño extraordinarios (2 metros de altura, en su caso, un poco más realista).

Desafortunadamente, ese mismo episodio también establece que Jessica ocasionalmente romperá la cuarta pared y hablará directamente a la audiencia, un elemento usado en exceso que resulta especialmente incómodo en este contexto, mientras se adapta a los caprichos de cambiar de un lado a otro entre sus superpoderes y su yo ordinario. «No hay vuelta atrás a lo que eras antes», le dice Hulk, aunque parte del ADN de She-Hulk ha sido que ella reconoce gradualmente ciertos aspectos beneficiosos de su personalidad más grande que la vida.

«She-Hulk» ofrece lo que equivale a una visión del mundo de los superhéroes al estilo de los tabloides, que se informa con TMZ, con Jessica, la recién llegada renuente, sirviendo como una guía de facto. Si la idea es prometedora, la ejecución se queda corta a pesar de la risa ocasional.

‘Ms. Marvel’: primera superheroína musulmana del universo Marvel 1:09 La escritora de comedia Jessica Gao y la directora Kat Coiro (cuyos créditos recientes incluyen la película de Jennifer Lopez «Marry Me») se divierten con la maravilla de todo, desde los diversos cameos hasta las referencias a las primeras películas de Hulk en las que no aparecía a Ruffalo; también el interés malsano de Jessica en la vida personal del Capitán América. En Maslany, la estrella camaleónica de «Orphan Black», también tienen un sólido protagonismo, sin darle el tipo de material para flexionar esos músculos.

El principal problema es que no hay nada que realmente impulse la narrativa, con Jameela Jamil, como la influyente superpoderosa Titania, que apenas se registra en las entregas iniciales, cada una de las cuales presenta una mordaza a mitad de crédito.

La propuesta subyacente de la serie de Marvel de Disney+ ha girado en torno a la oportunidad de presentar historias, personajes y tonos que no tendrían el peso ni el atractivo para tener una encarnación en la pantalla grande, una vez más, un enfoque no sin mérito. Sin embargo, el efecto de los últimos tiempos, después de un comienzo auspicioso, se ha inclinado más hacia la dilución de la marca insignia que a su aumento.

Incluso si las primeras series tenían sus fallas, generalmente contenían suficientes emociones para justificar la exageración considerable. Por el contrario, «She-Hulk: Attorney at Law» presenta un caso endeble para quedarse hasta el final. Si bien los episodios restantes podrían revertir ese juicio sumario, hasta el momento, carece de apelación para ganar en apelación.

«She-Hulk: Attorney at Law» se estrenó el 18 de agosto en Disney+.

