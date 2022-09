Entornointeligente.com /

Remolacha ※ Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo ‘No me di cuenta de lo que estaba pasando’ Septiembre 3, 2022 por J.C Buenos Aires.- La Justicia argentina continúa investigando el intento de asesinato contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, aunque la causa es manejada con cierto hermetismo y trascendió en la prensa local que la exmandataria (2007-2015) no se dio cuenta de lo que estaba pasando.

LINK ORIGINAL: Remolacha

Entornointeligente.com