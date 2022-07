Entornointeligente.com /

Aunque en muchas ocasiones se realizan los viajes sin rumbo, en otras oportunidades puede haber un propósito detrás de ello, como ocurre con ‘Journeys With Purpose’. Esta es una iniciativa que busca proteger el futuro de la naturaleza y la biodiversidad . Aquí todos los detalles.

¿De qué trata?

‘ Journeys With Purpose ‘ ofrece experiencias de viajes de conservación que cambian la perspectiva de las personas sobre cómo ven el mundo. La iniciativa fue concebida por Duncan Grossart.

«Una de las redes empresariales a las que me uní se llama WPO (The Young Presidents Organization) . Soy miembro de la junta directiva de la red de acción planetaria dentro de YPO. Me desvinculé de mi negocio comercial hace unos trece años, y desde entonces me dediqué, en particular en la última década, a este equipo llamado restauración de ecosistemas «, explicó en una entrevista a Condé Nast Traveler Grossart.

Luego de adquirir conocimientos científicos y prácticos en la restauración de los ecosistemas y la recuperación de los paisajes a nivel mundial, Grossart le dio vida a esta organización en 2019.

¿Qué esperar de esta serie?

Kristine Tompkins, reconocida por su destacado liderazgo ambiental.

Los proyectos de conservación más ambiciosos del mundo forman parte de esta serie. Esta inicia con dos viajes a Argentina. El primero a visitar a Kristine Tompkins , cofundadora de la Fundación Rewilding Argentina y ex CEO de Patagonia. Por su parte, la segunda estará en manos de Emiliano Donadio , director científico del proyecto Iberá y responsable de liderar la exitosa reintroducción de especies.

«Sabía lo que Kristine y su marido, Doug Tompkins, estaban haciendo en Chile y Argentina, y me fascinó. Es la mayor historia de conservación de todas. Crear y ampliar los Parques Nacionales , logrando 20 millones de hectáreas y 12 millones de hectáreas de reserva marina es, simplemente una historia increíble», comentó Grossart.

De esta manera, la producción realiza experiencias de aprendizaje con anfitriones notables, líderes conservacionistas y comunidades locales para explicar el proceso de construcción y recuperación de la vida silvestre y comunitaria.

