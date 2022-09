Entornointeligente.com /

En el fútbol, la historia de los jugadores está sujeta a cambios constantes. Un día el deportista se encuentra en un club, pero al siguiente le toca emigrar a otro. Así es la vida del futbolista y la realidad que le tocó vivir al panameño de la Selección Nacional y de Potros del Este, César Yanis.

El jugador polivalente que regresó recientemente a Panamá tras su paso fugaz por España (Real Zaragoza y Zamora), relató un poco de su primera experiencia en Europa, la difícil vivencia que enfrentó solo en un país extranjero y su segunda etapa en Potros del Este.

«Luego de unas pequeñas vacaciones empecé a entrenar a tope con Potros y decidí hablar con el presidente del club y con el técnico Daniel Blanco porque quería comprometerme con el equipo. No jugué las tres primeras fechas al tener la incógnita de si me iba o me quedaba en el país, entonces para no estar enfocado en ello decidí hablar con ellos», explicó a La Estrella de Panamá.

«Quería mantenerme en competitividad y entrenar mientras estuviese en Panamá, porque de nada vale no hacer nada y estar sin ritmo. Ya he jugado cuatro partidos en donde he estado en la cancha los 90 minutos, y poco a poco me he ido sintiendo bien».

Yanis afirmó haber tenido una oferta del extranjero durante este mercado de verano, precisamente de un equipo de España de la Primera RFEF (tercera división), pero tan solo fueron conversaciones informales.

«A finales de junio hablé con mi representante y dijo que existía la posibilidad con el CD Badajoz. Estaba la propuesta con ese club, me habían dicho que estaban en conversaciones, enviaron una propuesta escrita, nada formal en donde se mencionaba el tiempo que iba a estar allá, el salario y demás. Luego de dos semanas le escribí nuevamente a mi representante para saber cómo iban las negociaciones, pero lo último que me dijo fue que iba a esperar a que se diera una reunión por parte del equipo en España y me estaría avisando cuatro días antes del viaje», relató Yanis.

Sin embargo, las negociaciones con el CD Badajoz no dieron frutos. «Desde entonces no he hablado más con mi representante. Él ha hablado más con los dirigentes de Potros del Este. No sé muy bien por dónde van las conversaciones. La única posibilidad que me había dado era esa y otra que me dio el club, pero por ahora estoy aquí».

Con la mente puesta en la LPF

Ya inscrito en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Yanis afirmó estar comprometido al 100% con el equipo y no piensa en otra cosa que llevar al equipo a las instancias finales del torneo, cosa que actualmente están logrando ya que actualmente se posicionan en puestos de playoff.

«Mientras esté aquí, mi mente estará aquí. Quiero tratar de hacer las cosas bien con el club y seguir así. Si salgo, gloria a Dios, sino también y a seguir trabajando».

En la fecha siete del torneo, Potros del Este se enfrentó al Universitario en el Estadio Universitario, donde Yanis anotó uno de los goles del empate 2-2.

«Este último partido fue difícil, el terreno bastante pesado, pero bonito escenario para jugar al fútbol. Me siento bien para afrontar cada partido, estar en un mejor lugar y llegar al objetivo de ser campeones. Se ve que el equipo está animado, veo al grupo clasificando directo a los playoff y ese es el objetivo».

Primera experiencia en el extranjero

El jugador de 26 años tuvo su primera experiencia en el extranjero con el Real Zaragoza de la Segunda División de España, durante la temporada 2021-2022. Su llegada a Europa comenzó, como relató Yanis, gracias a un acercamiento que tuvo su actual representante José Manuel Osuna con él.

El propio Osuna le había comentado sobre el interés que tenían ‘los leones’ en él, para que integrara sus filas meses atrás.

«Salir de la LPF y venir al Zaragoza, un club grande, era un gran paso. Pasó el tiempo, llegó lo de la pandemia y también el arribo de Thomas Christiansen a la selección. El técnico me convocó para una gira en Austria y jugué unos partidos. Mi representante me llamó y me había comentado que iban a estar pendientes de mí (los dirigentes del Zaragoza). Ellos habían visto algunos minutos de los partidos y mostraron interés en mí, entonces ahí se dio todo», explicó Yanis.

Esta primera experiencia, fue clasificada por el futbolista de Potros del Este como un momento «difícil» en su vida.

«Fue bastante complicado, era mi primera salida y no fue nada fácil. Dejar a mi familia, estar lejos, había mucha diferencia horaria, pero iba con la misma ilusión de hacer las cosas bien y no regresarme. Lo que sí me afectó bastante fue los viajes constantes y una lesión que tuve. Me quedé casi un mes sin entrenar», destacó.

En aquel momento, el técnico del Zaragoza expresó públicamente la confianza que le tenía a Yanis, sin embargo, estas palabras no se tradujeron al césped, algo que a Yanis lo tenía un poco frustrado y desconcertado.

«Hasta el sol de hoy no he entendido por qué el míster no me ponía a jugar. Me entrenaba, un extranjero llega para quedar, y yo fui para hacer las cosas bien. Había momentos en que me levantaba e iba al entrenamiento sin ánimo. Estar bastantes fechas sin jugar es difícil. Lo que me daba fuerza era hablar con mi familia, ellos me decían que a pesar de todo tenía que seguir, ya que uno de mis sueños era jugar afuera».

Un mejor semestre en España

Durante el mercado de invierno (enero), tras estar seis meses con el Zaragoza, Yanis llegó a las filas del Zamora (Primera RFEF, ahora en Segunda RFEF) en calidad de cedido por lo que restaba de la temporada pasada.

«Yo tenía que venir a Panamá con la selección para las eliminatorias de enero. Antes de llegar, hablé con mi representante y tratamos la situación que estaba pasando en Zaragoza; le comenté (al representante) que no me sentía bien y consulté si había posibilidad de salir. Entonces salió lo del Zamora y la verdad es que me sentí muy bien».

«Compartí más con los compañeros del Zamora que del Zaragoza, me trataron mucho mejor; la directiva todos los días me decía algo positivo, al igual que el míster. Él me dio la confianza que en el Zaragoza no me dieron. Durante los partidos que jugué, ese míster nunca me dijo nada, en cambio acá el entrenador sí me dio confianza», enfatizó Yanis.

Vivencias en la Selección

Yanis fue parte de la plantilla del octagonal final rumbo al Mundial de Catar 2022. Como la historia lo dice, Panamá no fue capaz de lograr la hazaña de clasificar a su segundo mundial de manera consecutiva.

Dicho esto, el jugador manifestó su tristeza por no haber clasificado a la justa mundialista y por el ambiente que se vivió en los últimos partidos.

«Fue bastante difícil porque estuvimos a nada de estar en Catar. Dios sabe cómo hace las cosas. Sabíamos que el partido contra Honduras iba a decir muchas cosas, era un partido clave en la eliminatoria. Teníamos que sacar los tres puntos, pero no se dieron las cosas».

«Vi la entrevista que tuvo el técnico, él mencionó que quizá se equivocó en algunas cosas, sin embargo, nosotros también tenemos una responsabilidad que no cumplimos dentro del campo. El empate con Honduras fue con sabor a derrota. Cuando acabó este partido se respiraba un ambiente con mucha incertidumbre, creo que fue este partido el que nos dejó fuera del Mundial», finalizó Yanis.

