‘Buenos Días Madrid’ gana el premio CIRCOM. TELEMADRID

El programa Buenos Días Madrid de Telemadrid ha ganado el premio CIRCOM 2019 de las televisiones públicas regionales europeas en la categoría de mejor programa informativo por su cobertura especial del desahucio de la calle Argumosa, 11 emitido el pasado 22 de febrero.

Ese día, centenares de personas se concentraron desde primera hora en Lavapiés, entre fuertes medidas de seguridad, para para apoyar a Rosi, Pepi, Juani y Mayra en el desenlace final de su desahucio por orden judicial. Una mañana de gran intensidad informativa que fue abordada, desde primera hora, por el programa que conducen Veronica Sanz y Ricardo Altable.

Los espectadores de Telemadrid pudieron seguir ese día el enorme despliegue informativo de la cadena para conocer en directo los testimonios de los afectados así como la intervención de los abogados de la parte contraria, los propietarios de las viviendas. Las cámaras de Buenos Días Madrid fueron las únicas que estuvieron dentro de las viviendas que iban a ser desahuciadas contando, junto a los protagonistas, la llegada de la orden judicial de evacuación mientras que varios reporteros de Telemadrid seguían desde el exterior de la calle Argumosa las protestas vecinales y las medidas de seguridad desplegada por la policía.

Esta cobertura, desarrollada por los servicios informativos de Telemadrid, ha sido reconocida con el prestigioso premio CIRCOM 2019 en la categoría de programa informativo.

El premio se entregará en Novi Sad (Serbia) el próximo 30 de mayo, en la gala final de la Conferencia Anual de CIRCOM, red europea en la que participan las principales televisiones públicas regionales. Recogerán el premio el director de informativos de Telemadrid, Jon Ariztimuño , y el director de Buenos Días Madrid , Eduardo Blanco.

Este año, el jurado de CIRCOM ha distinguido también con tres galardones a la cadena noruega NRK (Mejor Documental, Mejor Reportaje informativo y Mejor programa de Entretenimiento y Drama), a la TVR de Bucarest (Rumanía), a la islandesa RTÉ, a la sueca SVT, a la holandesa RTV Oostí, a la polaca TVP3 Katowice, a la inglesa BBC South y a la gallega TVG en la categoría de joven talento en pantalla.

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Macron: Podremos vencer la adversidad, reconstruiremos Notre Dame Así puedes activar el modo oscuro en Facebook Messenger Next → You May Also Like ¡Cuidado!, tiburones a la vista abril 11, 2019 admin Comentarios desactivados en ¡Cuidado!, tiburones a la vista ¡OMG! Forense reveló la verdadera causa de la muerte de Lady Di abril 8, 2019 admin Comentarios desactivados en ¡OMG! Forense reveló la verdadera causa de la muerte de Lady Di Bronca entre Gil Silgado y María Jesús Ruiz tras gastar 70.000 euros en votos para hacerla ganadora de 'GH Dúo' abril 13, 2019 admin Comentarios desactivados en Bronca entre Gil Silgado y María Jesús Ruiz tras gastar 70.000 euros en votos para hacerla ganadora de 'GH Dúo' El Tiempo Caracas 26 ° nubes rotas humidity: 83% wind: 3m/s N H 25 • L 21 24 ° Wed 23 ° Thu 24 ° Fri 25 ° Sat Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com