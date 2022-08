Entornointeligente.com /

90 personas verificadas e inspeccionadas, 14 motos, 10 vehículos particulares y 12 unidades de transporte públicos en las diferentes barriadas, fueron las cifras que dejó un dispositivo de seguridad realizado por funcionarios de Poliguaicaipuro en Los Teques.

Los efectivos adscritos al Servicio de Vigilancia y Patrullaje Vehicular, Unidad de Control de Reuniones Públicas, Brigada Ciclista, Servicio de Investigación Penal, Coordinación General del Servicio de Vigilancia y Patrullaje Motorizado, se desplegaron en las avenidas Bermúdez, Independencia y Víctor Batista, así como también en Santa Eulalia, La Macarena, El Paso, La Matica y El Cabotaje, con el fin de continuar reduciendo la incidencia delictiva.

«Velamos por el cumplimiento de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que estipula que la venta de bebidas alcohólicas en horario de lunes a jueves es desde las 10:00 am hasta las 07:00 pm; viernes y sábado desde las 11:00 am hasta las 08:00 pm, mientras que domingos y feriados no hay venta» dijo Humberto Zapata, director de Poliguaicaipuro.

Resaltó que estas acciones forman parte de las políticas que, en materia de seguridad, ejecuta el gobierno local del alcalde Farith Fraija, para hacer de Guaicaipuro una ciudad capital más segura./AT

Tags: 90 personas fueron inspeccionadas en dispositivo de Los Teques diario avance Sucesos

LINK ORIGINAL: Diario Avance

Entornointeligente.com