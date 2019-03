90% de beneficiarios del programa de apoyo a adultos mayores ya reciben pensión: AMLO

Entornointeligente.com / El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en el programa de apoyo a adultos mayores, 90% de los beneficiarios ya recibe su pensión, y aseveró que los programas sociales de su gobierno ayudarán a reactivar la economía nacional. “Son ocho millones de adultos en el país, llevamos más de siete millones” a quienes les han entregado ayudas de 2,550 pesos bimestrales , indicó el Ejecutivo federal al encabezar la entrega de apoyos de los Programas Integrales de Bienestar en esta localidad de la huasteca hidalguense. En el evento, donde las porras del presidente y del gobernador Omar Fayad se hicieron notar, López Obrador convocó a la población a “ayudar a empujar” al gobierno al que nuevamente comparó con “un elefante reumático que no camina y hay que ayudarlo porque cuesta trabajo empujar”. Añadió que se avanza en el cumplimiento de todos sus compromisos, y aseguró que no le quedará a deber nada a pueblo de Huejutla, a Hidalgo y a México, pues estará a la altura de lo que se necesita en estos tiempos de transformación. El Ejecutivo federal refrendó que el presupuesto alcanzará por que se acabará con la corrupción y se evitará que el presupuesto “se vaya por el caño” ya que se hará una buena distribución. En este sentido, recordó que se realiza un censo para saber a quiénes se darán los apoyos de los diferentes programas sociales de su gobierno, como adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes, campesinos y otros. En este marco, López Obrador refrendó que la entrega de apoyos se hace de manera directa a los ciudadanos, sin mediadores, “no quiero de intermediario ni al propio gobierno, quiero que el apoyo llegue de la Tesorería de la federación al beneficiario con una tarjeta”. En el evento donde fue recibido con una corona de flores rojas y collares de flores amarillas, el presidente llamó a la unidad y aseveró que el verdadero adversario y enemigo de México es la corrupción, porque debido a ella el país no progresa y está en la pobreza. Recordó que hace aproximadamente 25 años visitó esta localidad y desde entonces casi todos los años visita la huasteca, una de las regiones más marginadas y pobres de México. En ese sentido dijo que no debe haber diferencias partidistas, sino unidad, pues después de las elecciones, cuando ya está el gobierno legítimamente constituido, “el gobierno es de todos”. El mandatario federal se comprometió a realizar obras importantes en la entidad y mencionó que ya autorizó la continuación de la ampliación de la carretera de la capital, Pachuca, hasta el municipio de Huejutla, la cual será concluida en este sexenio. Aseveró que está consciente de la necesidad que tienen las comunidades indígenas de esta región, por lo que estará al pendiente de los programas que de manera preferente estarán dirigidos a los pobres.LINK ORIGINAL: El Economista

