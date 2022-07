87% de empresas busca que alta gerencia cuente con eficiencia en transformación digital

Entornointeligente.com /

El senior manager finance, Banking & Insurance en Cornerstone, Paulo Stoll, afirma que se debe poner en la agenda el concepto de transformación en el equipo humano, en los procesos, en la tecnología y en la cultura respaldado por un compromiso del comité ejecutivo. Según el especialista, el 87% de los clientes de la división Finance, Banking & Insurance de Cornerstone ha puesto mayor énfasis en que los postulantes a posiciones de alta gerencia cuenten con eficiencia en transformación digital para automatizar y mejorar la eficiencia de las tareas administrativas y contables. Es así que la transformación digital en el área financiera está cambiando la forma en cómo hacer las cosas y está generando nuevos retos y oportunidades. Retos: 1. Tiempo. La curva de la aceleración tecnológica es superior a la adaptación de las empresas, a esto, sumar que una transformación digital es un proceso a largo plazo. El reto está en que la primera línea debe liderar el cambio de forma ágil. 2. Cambio de mindset. Esto implica un proceso de aprendizaje en todas las áreas: tenemos que digitalizarnos, conocer experiencias, conocer al consumidor y ponerlo en el centro. Aquí, también es importante poner en práctica uno de los principios de la transformación: entender que es muy normal probar, fallar rápido y barato y volver a empezar. 3. Estrategia clara. ¿Por dónde empezar y en dónde nos enfocamos? Implementar acciones como automatizar un flujo de caja, automatizar procesos, mirar temas de innovación, big data (almacenamiento y utilización), machine learning, acercamiento a clientes, cambio interno de los puntos de contacto con los colaboradores, proveedores y clientes. 4. Tecnología. Este, ha pasado a ser un elemento estratégico crítico en las organizaciones; el uso de aplicativos, lenguaje nativo, herramientas tecnológicas, soluciones digitales, son vitales en la industria. Además, el objetivo de la implementación tecnológica debe ser generar mayores resultados con menor esfuerzo humano. 5. Cambio de cultura. Las compañías financieras alrededor del mundo, valoran que todos los colaboradores, incluido el comité ejecutivo, se suban al bus de la transformación. Oportunidades: 1. Acceso a metodologías ágiles y adquisición de nuevos conocimientos que permiten un cambio de mindset de los colaboradores para avanzar de forma ágil, tomando medidas anticipadas e incorporando el cumplimiento de ceremonias, dailies, weeklys, sprints en la organización para ser realmente ágiles con entregas rápidas. 2. Uso de RPA robótica para automatizar procesos de todo tipo, desde complejos a sencillos, a esto se debe incorporar el término «mejora continua» en el equipo, ya que el cambio es constante. 3. La empresa empieza a ser más horizontal cuando los empleados no tienen un jefe directo, sino que son parte de un «gremio». Aquí, la clave es empoderar al equipo. 4. Uso de la nube que permite almacenar grandes cantidades de datos, es accesible económicamente y es accesible en tiempo real. No eres competitivo sino analizas la información histórica para la toma de decisiones. 5. Oportunidad en la gestión del cambio. «¿Cómo maximizas la participación de las personas en la transformación y cómo minimizas el rechazo hacia el cambio? Se trata de una evangelización», comenta Stoll. Más en Andina: Agroexportaciones alcanzaron los US$ 3,620 millones entre enero y mayo de este año. ?? https://t.co/U853q6NQYO ?? Implica un avance de 27.6% por los mayores envíos de uvas, paltas, mangos, entre otros. pic.twitter.com/69ydkEofgZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 25, 2022 (FIN) NDP/SDD Publicado: 27/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com