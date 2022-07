8 modelos de estafas comunes en Facebook

Entornointeligente.com /

Por Flavio Pedro Antonio

El año pasado, Marketplace de Facebook superó los mil millones de usuarios globales . La plataforma es gratis, fácil de usar (ya que la mayoría de las personas ya tienen una cuenta de Facebook), y permite a los usuarios buscar listados de productos y filtrar de acuerdo a la zona geográfica, lo que facilita el retiro de los productos que se compran. Debido a que las personas pueden ver los perfiles de los vendedores tienen una sensación de protección mayor comprando en Marketplace. Sin embargo, el equipo de investigación de ESET , compañía líder en detección proactiva de amenazas, detectó y analizó distintas modalidades de estafas que circulan en Facebook Marketplace. Además, comparte recomendaciones para no caer en las distintas trampas.

Una encuesta reciente reveló que uno de cada seis (17%) participantes fue estafado en Facebook Marketplace. Aclaran desde ESET que gran parte de lo que se ofrece en esta plataforma es legítimo, pero como ocurre en cualquier otra plataforma, específicamente las que tienen gran popularidad, también atraen a muchos estafadores. » Esta realidad hace que sea realmente importante que los usuarios conozcan cuáles son las estrategias más comunes que usan los estafadores en línea, ya que de esta manera estarán mejor preparados para reconocer acciones sospechosas y anticiparse ante cualquier intento de fraude.», comenta Camilo Gutierrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

A continuación, y desde ESET repasan las ocho modalidades de estafa más comunes en la plataforma Marketplace y cómo detectar las señales de alerta:

Artículos defectuosos: Puede suceder que un vendedor publique un producto con fotos que lo presentan en perfectas condiciones, pero que una vez entregado el comprador se lleve la sorpresa de que está roto. Es particularmente complicado cuando se compran artículos electrónicos, porque por lo general no se pueden evaluar todas sus funciones antes de la compra. Lamentablemente, existen posibilidades de que esto suceda, ya sea por parte a un vendedor sin escrúpulos como por un estafador profesional.

Artículos falsos: Si el producto no está roto, puede que sea una falsificación. La ropa de diseñador, los perfumes, las joyas y los cosméticos son blancos particularmente comunes de falsificación. Al igual ocurre con las estafas de productos defectuosos, es difícil determinar si son genuinos o no, solo con una foto. Todo el mundo está buscando una ganga, pero cuando las ofertas parecen demasiado buenas para ser verdad, por lo general se trata de un engaño.

Estafas de Google Voice: Facebook Marketplace también es aprovechado para llevar adelante otros tipos de fraude, comúnmente en otras plataformas. Uno muy común es el engaño que busca robar cuentas de Google Voice o crearlas con el número de teléfono de la víctima. Para aquellos que no saben cómo funciona Google Voice, este servicio otorga al creador de una cuenta un número de teléfono que puede usar para realizar llamadas o enviar mensajes desde un smartphone o desde el navegador de la computadora. Lo que hacen los estafadores es contactarse con un vendedor utilizando como excusa el interés por un artículo y luego intentar salir de Facebook para continuar la conversación en otra plataforma no monitoreada, como WhatsApp. Ahí solicitan al vendedor que comparta un código que le enviarán a su teléfono para verificar que es una persona legítima. Sin embargo, el código enviado es el de la verificación en dos pasos (2FA) de Google Voice. Este código es enviado a la víctima (el vendedor) a partir de una solicitud realizada por el estafador. Una vez que la víctima comparte el código los estafadores crean una cuenta en Google Voice asociada al número de teléfono y lo utilizan para realizar otras estafas. Si obtienen más datos de la víctima pueden incluso intentar abrir otras cuentas a su nombre o acceder a las existentes.

Sobrepago: En este caso el estafador se hace pasar por un comprador y le reclama a un vendedor que pagó demás por un artículo que compró. Luego enviará una captura de pantalla donde se muestra la supuesta transacción por la compra y solicitará que reintegren la diferencia. Pero, por supuesto, en ningún momento se realizó un pago y si el vendedor cayó en la trampa habrá perdido el dinero del supuesto reembolso.

Compra que nunca llega: Otro engaño consiste en vender un artículo y cobrar el dinero, pero nunca entregarlo al comprador. Obviamente, esto solo se aplica a los artículos enviados desde fuera del área local del comprador.

Phishing/Falsos sorteos: Una forma de obtener información adicional de las víctimas es enviar correos de phishing sobre supuestas ofertas y sorteos en Facebook Marketplace. La víctima, desprevenida, hará clic en un enlace y completará un formulario con algo de información personal creyendo que de esa manera estará participando en un sorteo por artículos de lujo, criptomonedas u otras ofertas especiales. Por supuesto, los estafadores solo quieren su información personal para cometer fraude de suplantación o robo de identidad .

Ofertas engañosas: En este caso los estafadores anuncian un producto de alta calidad a un precio muy tentador, pero en el momento que una persona decide obtener la «ganga», ese producto ya «no está disponible » y se le ofrecerá al comprador un artículo similar por un precio mucho más elevado o una alternativa inferior.

«Al igual que con cualquier otro tipo de fraude en línea , la clave para los usuarios pasa por mantenerse escépticos y en alerta. «, agrega Gutiérrez Amaya. A continuación, ESET comparte 10 consejos para tener presente a la hora de navegar por Facebook Marketplace:

Inspeccionar los artículos antes comprando solo a vendedores locales. Establecer como punto de encuentro en un lugar público y no una casa. Preferentemente un área bien iluminada y en lo posible durante el día. Revisar los perfiles de compradores/vendedores para conocer las calificaciones de los usuarios y mantenerse alerta si los perfiles se han creado recientemente. Verificar el precio de mercado de los artículos y, si hay una diferencia significativa entre este y el precio de venta, estar atento al hecho de que puede ser falsificado, robado, defectuoso, etc. Tener cuidado con las ofertas y obsequios y nunca ingresar datos personales para acceder a ellos. Solo usar métodos de pago confiables a través de Facebook Messenger (PayPal, Facebook Checkout), ya que ofrecen una forma de disputar un pago. Los estafadores suelen solicitar tarjetas de regalo, también conocidas como gift cards, así como transferencias bancarias y pagos a través de diferentes servicios. Mantener la conversación en Facebook : a los estafadores les gusta mudar la conversación a otra plataforma donde les resulta más fácil estafar a las personas, fundamentalmente porque no hay una plataforma que proteja al usuario. Nunca enviar artículos antes de que se haya realizado el pago . Cuidado con los cambios en el precio de cotización. No enviar códigos de verificación (2FA) a posibles compradores. Por Flavio Pedro Antonio

Si se tienen sospechas de haber sido víctima de un fraude, se debe denunciar al vendedor. Así se reporta a un vendedor en Facebook Marketplace .

