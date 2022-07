$8 millones se le adeuda al HST en arreglos de pago

Entornointeligente.com /

Esta deuda solo corresponde a los primeros cinco meses de este año.

Solo de enero a mayo de este año el Hospital Santo Tomás (HST) ha realizado arreglos de pago a más 12 mil 287 pacientes que no tenían las condiciones económicas para pagar la deuda por la atención médica recibida.

Estos arreglos suman más de $8 millones de dólares solo en ese lapso, que en la mayoría de los casos no se van a recuperar; y no por gestiones de cobros, sino porque el paciente carece del recurso para hacerle frente al compromiso.

El dinero que se obtiene de la atención de los pacientes, según Ana Belén Araúz, subdirectora médica del HST, es para gestiones que no cubre el presupuesto del hospital, el cual calificó como es limitado.

Por esta razón, la doctora pidió a la población ser consiente y acudir a pagar esta atención que han recibido.

Explicó que al momento de la salida del paciente, se le hace una evaluación socioeconómica, donde se le hace arreglos; luego pasa al departamento de cobros, que son los que le dan seguimientos a los casos, con llamadas. Algunos vienen a pagar voluntariamente, y a otros se les llaman para que den este paso, acotó al señalar que al ser una población de bajo recursos o porque residen en el interior del país se dificulta localizarlos para cobrarles.

La subdirectora médica aclaró que no se niega atención, aunque la persona tenga una deuda anterior con el HST, que es reconocido del hospital del pueblo.

Entre esta, la ciudadana Raquel Vega, quien en el 2010 dio a luz y por ser un caso de urgencia fue trasladada del interior al HST. ‘Sé que tengo una deuda, y que debo pagarla, pero la situación se ha puesto dura más ahora con la pandemia’, expresó preocupada.

Para Carlos Lee, representante de la sociedad civil, son deudas de pacientes que al ser atendidos no cancelan su cuenta al hospital y el sistema contable registra esas cuentas como cuentas por cobrar, aunque se sepa que al final irá a cuentas malas, pues no tendrán cómo recuperarlas.

De acuerdo con Lee, el sistema de atención en el HST pasa primero por una evaluación de socioeconómicos para determinar cuánto se le cobra al paciente por el servicio prestado, hay muchos pacientes que no tienen ingreso o el ingreso es tan efímero que cancelar la cuenta al hospital no es su prioridad y el Estado debe ofrecer el servicio sin importar que el paciente no pueda cancelarlo.

Aseguró que para resolver esta situación se debe manejar una contabilidad diferente que no produzca el concepto de deuda impagable, con el concepto de subsidio de salud. Por otra parte, hay que trabajar para crear una cultura de responsabilidad social de los ciudadanos, de tal manera que reconozcan la responsabilidad colectiva con el HST.

Araúz aclaró que aunque el paciente tenga una deuda, las puertas del hospital están abiertas, porque la salud de los ciudadanos es primero. CANTIDAD 12 mil

287 pacientes hicieron un arreglo de pago en este nosocomio en los primeros cinco meses de este año.

