8 conclusiones del día 7 de la audiencia en la Cámara sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero

(CNN) — La más reciente audiencia de la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 reveló los vínculos entre el expresidente Donald Trump y los grupos de extrema derecha que estaban a la vanguardia del esfuerzo violento para detener la transición del poder y mantener a Trump en el cargo, a pesar de su derrota electoral.

La audiencia de este 12 de julio se centró en las afiliaciones sueltas entre Trump, sus asesores políticos informales y miembros de grupos de milicias de extrema derecha como Oath Keepers y Proud Boys.

La comisión revisó fragmentos de declaraciones de testigos, documentos judiciales, correos electrónicos nunca antes vistos y otros materiales, para demostrar que Trump cortejó tímidamente a estos militantes y los vio como sus tropas en el terreno para presionar al Congreso para que anularan las elecciones presidenciales de 2020.

«Todos estos esfuerzos convergerían y explotarían el 6 de enero», dijo el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro de la comisión que dirigió partes de la audiencia de este martes, durante sus declaraciones de apertura.

Aquí hay algunas conclusiones de la audiencia del martes.

publicidad La relación de Trump y los grupos extremistas 1:22 El panel destaca el tuit de «llamado a las armas» de Trump El panel destacó repetidamente un tuit del entonces presidente Donald Trump de diciembre de 2020, que dijeron que fue un llamado a las armas que motivó a sus seguidores a ir a Washington e interrumpir la transición del poder.

El tuit afirmaba que era «estadísticamente imposible haber perdido las elecciones de 2020» y decía que habría una «gran protesta en DC el 6 de enero». Trump agregó infamemente: «¡Estar allí, será salvaje!».

La representante Stephanie Murphy, demócrata de Florida que dirigió parte de la audiencia, dijo que la publicación era «un llamado a la acción, y en algunos casos un llamado a las armas, para muchos de los seguidores más leales del presidente Trump», citando comentarios de muchos de los agitadores y extremistas de extrema derecha, quienes dijeron que el tuit los inspiró.

Después del tuit, los grupos pro-Trump reprogramaron las protestas planificadas para fines de enero y cambiaron la fecha al 6 de enero, según la comisión. El líder de «Stop the Steal», Ali Alexander, registró rápidamente el sitio web WildProtest.com y utilizó el sitio como centro de intercambio de información sobre la protesta.

El teórico de la conspiración de derecha Alex Jones promovió el tuit de Trump e instó a la gente a acudir en masa a Washington. Jim Watkins, el administrador de 8kun, un foro en línea que alberga la conspiración de QAnon, le dijo al panel de la Cámara que decidió ir a Washington el 6 de enero después del tuit de Trump.

«Habrá una boda roja el 6 de enero», dijo una persona identificada como Salty Cracker en otro clip, refiriéndose a una masacre del programa de televisión «Game of Thrones».

Los relatos de Trump exigiendo con enojo ir al Capitolio el 6 de enero circularon en el Servicio Secreto durante el año pasado Revelan detalles de la planificación detrás del llamado ‘inesperado’ de Trump para marchar hacia Capitolio La comisión reveló evidencia este martes que muestra cómo el llamado de Trump para que sus seguidores marcharan al Capitolio el 6 de enero había sido planeado de antemano.

La comisión mostró un borrador de tuit, que Trump no envió, llamando a marchar al Capitolio. «Haré un gran discurso a las 10 a.m. el 6 de enero en la Ellipse (al sur de la Casa Blanca). Por favor lleguen temprano, se esperan multitudes masivas. Marchen al Capitolio después. ¡Detengan el robo!», dice el borrador del tuit de Trump. El tuit, que la comisión obtuvo de los Archivos Nacionales, incluye un sello que dice «El presidente lo ha visto».

Además, la comisión mostró un mensaje de texto que obtuvo de la organizadora del mitin Kylie Jane Kremer al empresario derechista Mike Lindell que decía que el presidente «inesperadamente» les diría a sus seguidores que marcharan a otro escenario fuera del edificio de la Corte Suprema, que está detrás de el Capitolio.

«Tampoco puede salir a la luz la marcha porque tendré problemas con el servicio de parques nacionales y todas las agencias, pero POTUS simplemente lo llamará ‘inesperadamente'», escribió Kremer.

Katrina Pierson, quien también ayudó a organizar la manifestación, escribió en un correo electrónico a sus compañeros organizadores el 2 de enero: «Las expectativas de POTUS son tener algo íntimo en la elipse y llamar a todos a marchar hacia el Capitolio».

Alexander, otro organizador, envió un mensaje de texto el 5 de enero de 2021, que fue obtenido por la comisión: «Mañana: Ellipse; Luego el capitolio de EE.UU. Se supone que Trump nos ordenará (ir) al Capitolio al final de su discurso, pero ya veremos».

El papel de los legisladores republicanos en el esquema electoral de Trump se destacó una vez más La audiencia de este martes se centró una vez más en el papel que desempeñaron los miembros republicanos del Congreso para ayudar a los esfuerzos de Trump para tratar de anular las elecciones de 2020.

La presentación de la comisión apuntó a una reunión del 21 de diciembre de 2020, donde Trump se reunió con miembros republicanos para discutir los esfuerzos para objetar la elección en el Congreso el 6 de enero, citando registros de la Casa Blanca para enumerar a los 10 miembros y miembros electos que asistieron a la reunión.

En audiencias anteriores, la comisión destacó cómo los miembros del Congreso intentaron ayudar a Trump a proporcionar evidencia de fraude electoral y conectar a la Casa Blanca con un funcionario del Departamento de Justicia que apoyó las afirmaciones de fraude sin fundamento de Trump. Además, el panel proporcionó nueva evidencia que muestra cómo varios miembros del Congreso solicitaron el indulto de Trump después del 6 de enero.

Murphy señaló que la reunión de diciembre de 2020 ocurrió varios días antes de que Trump les dijera a los altos funcionarios del Departamento de Justicia que quería que anunciaran públicamente que la elección era ilegítima y «déjame el resto a mí y a los congresistas republicanos».

La comisión también reprodujo el audio este martes de los comentarios de la representante republicana de Arizona, Debbie Lesko. En un audio del 5 de enero de 2021, Lesko pidió a los líderes del Congreso que «diseñaran un plan de seguridad para los miembros», expresando su preocupación sobre lo que sucedería el 6 de enero. El audio fue obtenido por los periodistas de The New York Times Alex Burns y Jonathan Martin de su libro «Esto no pasará» y salió al aire en CNN el mes pasado.

«De hecho, estoy muy preocupado por esto, porque tenemos quién sabe cuántos cientos de miles de personas que vienen aquí. Tenemos a Antifa. También tenemos, honestamente, partidarios de Trump, que realmente creen que vamos a anular el elección. Y cuando eso no suceda, lo más probable es que no suceda, se volverán locos», dijo Lesko.

El representante republicano Andy Biggs de Arizona, uno de los legisladores que el panel de la Cámara dijo que asistió a la reunión de diciembre de 2020, está recolectando firmas para una carta que pide a la Comisión de Supervisión de la Cámara que celebre audiencias e investigaciones «inmediatas» sobre las denuncias de fraude electoral desacreditadas presentadas en la película «2000 Mules», según un borrador de la carta obtenido por CNN. La película ha sido ampliamente desacreditada, y el ex secretario general de Trump, William Barr, se burló de la película durante una declaración grabada para la comisión selecta.

El abogado de Donald Trump habló con el FBI sobre la situación del ex asesor presidencial Steve Bannon, según el expediente judicial El papel de los Oath Keepers en el asalto al Capitolio 3:43 La entrevista de Cipollone jugó un papel clave en la audiencia La audiencia de este martes fue la primera oportunidad de la comisión selecta de mostrar videos del ex abogado de la Casa Blanca de Trump, Pat Cipollone, quien fue entrevistado por la comisión en una declaración en video el viernes.

El testimonio de Cipollone agregó una voz destacada al coro de exasesores de Trump que testificaron ante la comisión y le dijeron al presidente que no había evidencia sustancial de que le robaron la elección.

Los videos de los exasesores de Trump, que se reprodujeron durante las audiencias del 6 de enero, ayudaron a la comisión a ilustrar cómo los que rodeaban a Trump no creían en sus afirmaciones sin fundamento sobre las elecciones, incluso mientras él continuaba adelante con sus esfuerzos para intentar anular las elecciones previas al 6 de enero.

La comisión emitió una citación para obtener finalmente el testimonio en video de Cipollone la semana pasada después de que lo llamaron en una audiencia anterior por no aceptar sentarse para una declaración. La comisión reprodujo 14 clips de la entrevista fundamental de ocho horas de Cipollone la semana pasada, que destacó la división que había crecido entre Trump y su asesor legal de más alto rango.

En los clips reproducidos el martes, Cipollone dijo que el entonces jefe de gabinete Mark Meadows le dijo que en noviembre de 2020 Trump eventualmente aceptaría hacer una salida elegante, que creía que Trump debería ceder y que argumentó la propuesta para el gobierno federal, de apoderarse de las máquinas de votación fue una «idea terrible».

«Así no es como hacemos las cosas en Estados Unidos. No hay autoridad legal para hacer eso», dijo Cipollone. «Hay una manera de disputar las elecciones. Eso sucede todo el tiempo. Pero la idea de que el gobierno federal podría entrar y apoderarse de las máquinas electorales… no entiendo por qué tendría que decirles por qué es una mala idea para el país. Esa es una idea terrible».

Se reprodujeron numerosos clips de la entrevista de Cipollone este martes, pero él podría desempeñar un papel aún más importante en la audiencia de la próxima semana que se espera se centre en lo que estaba sucediendo dentro del Ala Oeste mientras ocurría el ataque al Capitolio el 6 de enero.

El papel de paramilitares en la insurrección al Capitolio 2:26 Testigos de derecha lamentan su radicalización Dos testigos presenciales en la audiencia de este martes describieron cómo fueron radicalizados por grupos de derecha y el propio Trump, y cómo destruyó sus vidas y sigue representando una amenaza para la sociedad estadounidense.

Jason Van Tatenhove, ex vocero nacional de Oath Keepers, describió la «radicalización» que presenció con el grupo, y dijo que el país tuvo «suerte» de que no hubo más derramamiento de sangre el 6 de enero, cuando cuatro agitadores y un policía oficial murió. Otros policías se suicidaron más tarde.

«Lo admito, yo también fui arrastrado en algún momento», dijo Van Tatenhove sobre su tiempo con los Oath Keepers. «Había muchas banderas rojas, y probablemente debería haberme librado de ellas antes de lo que lo hice».

Stephen Ayers, un alborotador convicto del Capitolio que irrumpió en el edificio el 6 de enero, regresó al Capitolio el martes como testigo colaborador. Explicó cómo estaba «irritado» por el discurso de Trump y nunca planeó ir al Capitolio, sino que estaba «siguiendo lo que dijo (Trump)» durante su discurso en la Ellipse.

Dijo que a causa del 6 de enero perdió su trabajo, vendió su casa y fue un delincuente convicto.

«Cambió mi vida, no para bien, definitivamente no para mejor», dijo. Agregó que ya no cree en las mentiras de Trump sobre las elecciones de 2020, pero advirtió que hay millones de personas que todavía creen, lo que representa una amenaza para futuras elecciones.

«Podría terminar siguiendo el mismo camino que estamos ahora», dijo Ayers. «Sentí que tenía puestas las anteojeras de caballos. Quítense las anteojeras y asegúrense de dar un paso atrás y ver qué está pasando, antes de que sea demasiado tarde».

Seis testigos detallan una «desquiciada» reunión de la Oficina Oval en diciembre de 2020 La comisión reveló durante la audiencia de este martes el testimonio de seis participantes de una reunión del Despacho Oval del 18 de diciembre de 2020 que se convirtió en un caos cuando los aliados de Trump se enfrentaron con los abogados de la Casa Blanca por varios planes para anular las elecciones presidenciales, con Trump mirando.

Raskin dijo que la reunión del 18 de diciembre fue «de suma importancia porque el presidente Trump pudo observar de cerca durante varias horas cómo su abogado de la Casa Blanca y otros abogados de la Casa Blanca destruyeron las afirmaciones fácticas sin fundamento y los ridículos argumentos legales ofrecidos por Sidney Powell, Mike Flynn y otros».

La comisión reprodujo videos de sus entrevistas con seis testigos que participaron en la acalorada reunión, incluido Cipollone, quien le dijo al panel que «no estaba contento» de ver a personas como Flynn, Powell y el director ejecutivo de Overstock, Patrick Byrne, en la Oficina Oval con el expresidente.

«No creo que ninguna de estas personas le estuviera dando un buen consejo al presidente, así que no entendí cómo habían entrado», dijo Cipollone en su declaración, según un video reproducido por la comisión este martes.

Otros que estaban en la sala describieron cómo la reunión de una hora se convirtió en peleas de gritos cuando los aliados de Trump, Flynn y Powell, acusaron a los asesores de la Casa Blanca de renunciar al presidente después de que desafiaron sus afirmaciones sin fundamento sobre el fraude electoral y los planes extravagantes para anular los resultados.

El abogado de la Casa Blanca, Eric Herschmann, también le dijo a la comisión que la reunión llegó al punto en que «los gritos estaban completamente, completamente afuera».

«Realmente no tenía precedentes… Pensé que era una locura», dijo en el video de la declaración, reconociendo que le dijo al grupo de aliados externos de Trump que «se callaran».

Powell acusó a los abogados de la Casa Blanca de no proponer ninguna idea y mostrar «nada más que desprecio y desprecio por el presidente» durante la reunión, según el video de su declaración.

Los asistentes de la Casa Blanca que participaron en la reunión, incluido Cipollone, también rechazaron intensamente la sugerencia de nombrar a Powell como asesor especial para investigar las acusaciones de fraude electoral cuando se planteó en la reunión.

Flynn había sugerido antes de la reunión que Trump podría invocar la ley marcial como parte de sus esfuerzos para anular las elecciones que perdió ante el presidente electo Joe Biden, una idea que surgió nuevamente durante la reunión en la Oficina Oval, una fuente previamente le dijo a CNN.

En ese momento, no estaba claro si Trump respaldaba la idea, pero otros en la sala la rechazaron con fuerza y la rechazaron.

Otra idea que surgió en la reunión fue una orden ejecutiva que permitiría al gobierno acceder a las máquinas de votación para inspeccionarlas, informó CNN y confirmó el video de declaración reproducido el martes.

La comisión pudo iluminar esta reunión extraordinaria, y otra reunión el 5 de enero, mientras se realizaba una manifestación de «detener el robo» a cuadras de la Casa Blanca, gracias al testimonio de varios asistentes de la Casa Blanca, abogados, incluso un fotógrafo. Este fuerte nivel de cooperación de los expertos de Trump hizo posible que el panel sacara a la luz estos detalles.

7 conclusiones de la impactante audiencia del 28 de junio sobre la insurrección del 6 de enero en el Capitolio ¿Qué dice Trump sobre el 6 de enero en nuevo documental? 3:23 La retórica de Trump «mató a alguien», reconoció en privado el exjefe de campaña Una serie de mensajes de texto presentados durante la audiencia del martes son quizás la evidencia más significativa y contundente hasta el momento sobre cómo se sintieron las personas más cercanas a Trump sobre lo que estaba haciendo el 6 de enero.

Los mensajes muestran que Brad Parscale, exgerente de campaña de Trump, reconoció en privado que se sentía «culpable por ayudarlo a ganar» y creía que la retórica del expresidente mató a alguien el 6 de enero de 2021.

Parscale también dijo que Trump estaba «pidiendo guerra civil», según los mensajes de texto que envió a Pierson, un ex portavoz de la campaña de Trump, que fueron publicados por la comisión este martes.

Los mensajes subrayan cómo los aliados de Trump estaban reaccionando en tiempo real a lo que estaba ocurriendo el 6 de enero, eventos que hicieron que algunos en el círculo íntimo del expresidente prometieran que ya no lo apoyarían.

«Esta semana me siento culpable por ayudarlo a ganar», envió un mensaje de texto Parscale, quien se desempeñó como director digital de la campaña de Trump en 2016 y como gerente de campaña de Trump hasta julio de 2020, cuando Bill Stepien asumió el cargo.

Pierson luego trató de tranquilizar a Parscale. «Hiciste lo que sentiste correcto en ese momento y, por lo tanto, estuvo bien», le envió un mensaje de texto.

«Sí. Pero una mujer está muerta», envió un mensaje de texto Parscale, posiblemente refiriéndose a Ashli Babbitt, una alborotadora pro-Trump que recibió un disparo mortal de un oficial de policía del Capitolio de EE.UU. después de que la multitud empujara hacia la entrada del Vestíbulo de la presidenta en el Capitolio.

Después de que Pierson cuestionó que fue la retórica de Trump la que condujo a la muerte, Parscale envió un mensaje de texto, «Katrina».

«Sí, lo fue», agregó Parscale.

Si bien los mensajes de Parscale ofrecen una rara ventana a la mente de los más leales a Trump el 6 de enero, también subrayan cómo incluso aquellos que estaban más disgustados por las acciones del expresidente ese día estaban dispuestos a reunirse con él después de declarar que habían perdido la fe.

La comisión sigue el ejemplo del Departamento de Justicia sobre los extremistas Muchas de las audiencias anteriores incluyeron nuevas e impactantes revelaciones que incluso parecieron tomar al Departamento de Justicia con la guardia baja, especialmente con el reciente testimonio explosivo de la asistente de la Casa Blanca de Trump, Cassidy Hutchinson. El panel también ha utilizado sus audiencias para revelar los frutos de su propia investigación y para presionar públicamente a los fiscales federales para que intensifiquen su investigación criminal.

Pero las cosas fueron un poco diferentes el martes. En muchos sentidos, esta vez, la comisión se inspiró en el Departamento de Justicia y se basó en gran medida en la información que salió a la luz anteriormente como parte de los principales casos de conspiración del Departamento de Justicia contra Oath Keepers y Proud Boys.

Los legisladores mencionaron mensajes de texto internos, detalles de cómo estos militantes planearon la violencia y otra información que conecta a estos militantes con los aliados de Trump, Flynn y Roger Stone. Gran parte de esta información ha sido pública durante meses, gracias a los documentos judiciales del Departamento de Justicia.

Todo esto muestra cómo las diversas investigaciones, realizadas por la comisión del 6 de enero, otros paneles del Congreso, el Departamento de Justicia y los fiscales estatales en Georgia, se superponen y entrecruzan.

— Melanie Zanona, Annie Grayer, Alex Rogers, Katelyn Polantz, Andrew Millman y Hannah Rabinowitz de CNN contribuyeron a este informe.

Asalto al Capitolio

