7 dias, 7 propostas por Pedro Palha

Entornointeligente.com /

1. Comer

Marisqueira Nunes

Domingo, 18 de setembro

Lux, em Lisboa

Eu, a minha mulher, os meus pais e irmão, até os meus dois filhos que mal falam e andam, éramos daqueles que orgulhosamente diziam que «o Nunes está certamente no top 3 dos melhores restaurantes de Lisboa». Não sei explicar o por quê, tudo fazia sentido ali dentro. Vezes e vezes sem conta, durante anos e anos. A casa agora mudou de localização – ainda assim na mesma rua -, está mais sofisticada e art déco , mas do lado de lá a equipa é a mesma e deste lado o apetite mantém-se. Ingredientes suficientes para um belo almoço de domingo. Recomendo: percebes, ostras, filetes de peixe galo com açorda de ovas e umas quantas canecas (de alumínio).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

2. Música

Kikagaku Moyo

Segunda-feira, 19 de setembro

© Facebook

Muitas coisas me satisfazem, mas poucas atingem o grau de exultação que se compare ao sentimento de começar a ficar viciado num cantor ou banda. Aquela altura em que se ouve repetidamente enquanto se descobre novas partes da música que nos fascinam. É assim que estou com Kikagaku Moyo, uma banda japonesa, de Tóquio, que tem tanto de folk como de psicadélico. O mood perfeito para começar a semana em beleza.

3. Desporto

Ténis no CIF

Terça-feira, 20 de setembro

Não é garantido que consiga todas as semanas, mas depois de uma feliz juventude passada dentro dos courts de ténis do CIF, tento arranjar espaço para exercitar os mais-cansados-braços outrora exercitados. Felizmente os meus companheiros de longa data mantêm a forma e puxamos uns pelos outros. Foi o trade-off positivo de tão boas amizades ganhas ao longo dos anos. De vez em quando, aventuramo-nos e passamos da hora de jogo, mas o dever familiar ou laboral devolve-nos à realidade. Por vezes ainda há tempo para passar no bar e consumar o treino, junto dos sócios que sempre por lá estão.

4. Amoreiras

Jardim e quiosque das Amoreiras

Quarta-feira, 21 de setembro

É no Jardim das Amoreiras, um dos mais frescos e bem cuidados da cidade, que é possível encontrar um equilíbrio agradável entre parque infantil e um quiosque de Lisboa com portugueses e estrangeiros, uma boa misturada dos tempos modernos. Entre berros e cafés, a tarde passa e os miúdos cansam-se, enquanto vou trabalhando remotamente pelo telemóvel (multitasking). O quiosque tem música e tudo aquilo que precisamos para passar uma excelente quarta-feira.

5.Trabalho

Factourism Day

Quinta-feira, 22 de setembro

© ISTO

É verdade, sou cofundador da ISTO., uma marca de roupa focada em básicos de luxo, e, estranhamente, chegou o dia em que a ansiedade de visitar os nossos fornecedores se assemelha à da primeira vez que os conhecemos. Apesar de conhecer os cantos à casa, desta vez as pernas tremem, pois, acompanhar-me-ão cerca de 25 orgulhosos clientes e seguidores da marca. Será mais um dia para recordar nesta aventura que tem sido criar uma empresa de roupa portuguesa desde o zero. Desta vez passaremos por Barcelos e Guimarães, de forma a acompanhar o processo de produção de uma T-shirt branca.

6.Cozinhar

Massa fresca

Sexta-feira, 23 de setembro

Por aqui as sextas-feiras não são todas iguais, mas há alguns pontos comuns: celebrar o bem comer e beber. Esta sexta-feira é dia de cozinhar em família e vamos fazer massa caseira. Felizmente começa a haver mais voluntários para sujar as mãos – e é isso que se pretende. Desta vez vamos acompanhar com molho de tomate e meatballs (ou melhor: Beyond Meatballs , almôndegas vegetais), uma das receitas preferidas lá de casa. Mãos à obra, rapazes!

7.Noite

Joaquim Quadros, no Lux

Sábado, 24 de setembro

Lux, em Lisboa

Os anos passam, mas os amigos não. Este sábado um dos meus grandes parceiros toca pela primeira vez em frente a uma pista que conhece (mos) bem – desses tempos que forçaram em passar. No piso de baixo, mas agora com mais maturidade e menos destreza nas pernas, esperamos por uma noite divertida e cheia de coolness , como o Lux sempre nos habituou, porque a vida são dois dias e tem de ser vivida com alegria.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com