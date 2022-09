7 dias, 7 propostas por Moisés, da Quinta do Bill

Entornointeligente.com /

1. Comer

Restaurante Nabão

Domingo, 11 de setembro

Tomar, com toda a sua tradição gastronómica e de doçaria conventual, possui inúmeros restaurantes que merecem nota de destaque. É o caso do renovado restaurante Nabão, com nova gerência e que possui uma esplanada com vista deslumbrante para o rio e para a parte velha da cidade. Tem como especialidades o peixe fresco do dia na brasa, o polvo à lagareiro, o bacalhau na brasa e as costeletas dos Açores entre outras iguarias. O atendimento, esse, é com a melhor simpatia. A visitar.

2.Ouvir

Podcast Aqui entre nós

Segunda, 12 de setembro

O Turismo de Portugal convidou-me recentemente para fazer um roteiro cultural pelo Médio Tejo, na Região Centro de Portugal, onde me foquei na cidade de Tomar, berço da Quinta do Bill e que me acolheu aos 12 anos de idade. Tomar possui tantos lugares bonitos e interessantes para conhecer e vivenciar, com culturas que permanecem bem vivas e que merecem a vossa visita com uma viagem pelas inúmeras capelas e igrejas destacando a sua acústica, assim como monumentos e museus. A ouvir .

3. Recordar

Arcade Fire

Sexta, 16 de setembro

Relembrar as canções fantásticas dos álbuns Suburbs» e «Funeral» para apurar o coro para o grande concerto de dia 23 no regresso ao Campo Pequeno dos grandes Arcade Fire.

4. Festival

Tomar

Quinta, 15 de setembro

Até 19 de novembro decorre o Festival Zero, em Tomar, peças de teatro e concertos de música espalhados pela cidade de Tomar.

5. Assistir

Concerto no Festival Never Ending Summer

Terça, 13 de setembro

Uma ótima forma de terminar o verão é assistir ao concerto da Quinta do Bill no próximo dia 16 de setembro. No ano em que celebramos os 35 anos de carreira da banda, vamos atuar no primeiro dia do Festival Never Ending Summer. O concerto começa às 22h na Marina de Albufeira e garante muita diversão e muita cataplana. A entrada é livre.

6. Teatro

Peça Viriato

Quarta, 14 de setembro

É uma boa altura para adquirir bilhetes, antes que esgotem, para a peça Viriato pelo histórico grupo de teatro Fatias de Cá desta vez num espaço diferente, a praça de toiros de Tomar no dia 24 de setembro. Segundo a sinopse.»Em 147 a.C. os Romanos cercaram o que resta da hoste Lusitana, mais um episódio de guerra que Roma trava para se apoderar da Península Ibérica. Mas os Lusitanos elegeram um comandante que, durante sete anos, vai ser o pesadelo de Roma: Viriato». O grupo deixa o convite: «Já sabia que em setembro vamos fazer o Viriato num cenário completamente diferente? Venha ver (ou rever) a história do líder Lusitano que fez o invasor romano cedo conhecer o sabor amargo da derrota». Autores Carlos Carvalheiro e Filomena Oliveira a partir de João Aguiar.

7. Ler

Mia Couto

Sábado, 17 de setembro

Chegou a hora de finalmente iniciar a leitura da obra de 2020 de um dos meus autores queridos, Mia couto, mestre das palavras, dos sonhos e das texturas africanas e meu conterrâneo. Segundo a sinopse O Mapeador de Ausências é um romance de grande fôlego cuja ação decorre no Moçambique pré e pós – independência. Dezenas de extraordinários personagens, tão ricos quanto diversos e complexos, e uma intriga que se vai desenrolando diante do leitor com tanto de rigor lógico quanto de inesperada surpresa, fazem deste romance uma das melhores obras do autor e um dos grandes livros do ano». Segundo Mia, o papel da arte e da literatura como «forma de contrariar a alienação dos problemas mundiais».

