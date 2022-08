7 dias, 7 propostas por Marlon

Entornointeligente.com /

1. Música

Concerto no m.ou.co

© D.R.

Subscrever Concerto de Kora (música africana) às 19h com Mbye Ebrima no m.ou.co. Este novo espaço é sala de concertos, café, restaurante e hotel ( rua de Frei Heitor Pinto 65, Porto) e ainda funciona como residência artística. Fica no Bonfim, zona oriental da cidade que tem vindo a ser remodelada nos últimos anos. O espaço funciona muito bem e o concerto é de entrada livre.

2. Saltar

Ponte D. Luiz I

© D.R.

Nunca fiz mas ando, desde que me lembro para o fazer há anos; saltar da Ponte D. Luiz I. Para os mais destemidos é interessante. Estão por lá sempre os miúdos da Ribeira a receber moedas dos turistas. Se faltar a coragem, ali perto podemos visitar as catacumbas com as capelas do ossos da igreja de S. Francisco. É turístico mas é um sítio fixe de visitar. Há coisas turísticas que são fixes de fazer.

3.Ver

Rostos deJohn Cassavetes

© D.R.

Rostos de John Cassavetes na sessão das 21h30 no cinema Trindade – na Rua do Almada nº412, no Porto. Gosto de Cassavetes, aliás, conheço-o melhor como ator. E sempre me intrigou. Tenho a felicidade de ir a pé de casa para ir ao cinema, e não tenho que me enfiar num shopping para ir ao cinema, o que no Porto é difícil.

Como curiosidade, gravamos, Os Azeitonas, o nosso primeiro clipe Atarantado, em 2005, na sala, que ainda estava fechada.

4. Museu

Casa e jardins iluminados

© D.R.

É outra forma diferente de conhecer o museu e a casa de Serralves e os seus jardins iluminados. O espaço à noite com os ambientes cénicos criados pela iluminação dá outra perspetiva do local. Está «iluminado» até final de agosto.

5. Sessão de música

Académico Futebol Clube

© D.R.

Jam Session no Académico Futebol Clube – rua Costa Cabral, 182, Porto.Entre copos e música onde se encontram os melhores músicos da cidade. É um local que tem um bom palco. É também na zona do Bonfim, longe do centro e foge das coisas mais óbvias. O Académico é um dos clubes centenários do Porto. E é um local interessante para artistas que estão a começar. Há concertos noutros dias.

6. Fado

Casa da Música

Fado a gosto. Na sala 3 da Casa da Música, pelas 18h00. Rute Rita é a responsável por todas as sextas do mês. Durante o mês de agosto, as quartas, quintas e sábados ficam a cargo de outros fadistas respetivamente. Há todo um circuito de fado no Porto. Aliás, há muito fado no Porto e não só em Lisboa.

7. Drag

Bar of Soap

Ir ao Bar of Soap ver o show de Drag, fica na Rua do Bulhão 132. Todos os sábados tem espetáculos de Drag e, normalmente, é a incrível Camel Toe. Que entrou no videoclube da música Traço de Mulher, dos Azeitonas.

