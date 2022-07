7 dias, 7 propostas por Agir

Entornointeligente.com /

1. Arte

Vhills no MAAT

domingo, 24 de julho

© Arlindo

Domingo, a tarde poderá ser abrilhantada com uma deslocação ao MAAT. «Prisma» é a experiência imersiva de Vhills, numa junção de vários anos de viagens e a sua lente.

2 Cinema

Cinealfama – Lisbon International Film

segunda, 25 de julho

© Arlindo

Segunda-feira sugiro uma ida à primeira edição do Cinealfama – Lisbon International Film – entre filmes independentes, nacionais e internacionais, são todos convidados a passar por locais emblemáticos do Bairro de Alfama.

3. Ar livre

Parque dos Poetas

terça, 26 de julho

© Arlindo

Terça-feira aconselho um passeio no Parque dos Poetas, em Oeiras, onde se encontra a exposição de Daniel Dias, «Gente de Palavras», inspirada nos grandes poetas do nosso país e que pode muito bem ser seguida duma bebida ao pôr-do-sol no Verso Rooftop Lounge, no último andar.

4. Cascais

Casa das Histórias

quarta, 27 de julho

© Arlindo

Quarta-feira proponho uma visita à Casa das Histórias de Paula Rego, em Cascais. Uma das melhores Pintoras do séc. XX e que, infelizmente, nos deixou há pouco tempo.

5. Netflix

A Batalha Esquecida

quinta, 28 de julho

Quinta-feira poderá ser noite de «Netflix and Chill», com o filme Holandês A Batalha Esquecida , de Matthijs van Heijningen Jr.. O filme retrata o encontro improvável de três personagens na Batalha de Escalda, durante a Segunda Grande Guerra.

6. Fado

Mesa de Frades.

sexta, 29 de julho

© Arlindo

Sexta-feira, o jantar é em Sta. Apolónia, ao sabor das melhores iguarias algarvias, na Taberna Albicroque. Como, certamente, será preciso «desmoer» a refeição, sobe-se até Alfama e acaba-se a noite com fado na Bela ou na Mesa de Frades.

7. Música

EDP Cool Jazz

sábado, 30 de julho

© Arlindo

Sábado temos EDP Cool Jazz, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, com Jéssica Pina e Jorge Ben Jor. Uma noite a não perder.

