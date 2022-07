7 dias, 7 propostas pela cantora Rita Rocha

Entornointeligente.com /

1. Música

Encontro de bandas filarmónicas

Domingo, 31 de julho

Relacionados exposição. O artista em busca da consciência plena

Um conjunto de bandas, muitas delas centenárias que se juntam, mais uma vez, no exterior da Casa da Música, no Porto, para seguimento da tradição. Desta experiência resultam momentos enriquecedores para o público e participantes fomentando as trocas de experiências entre «músicos filarmónicos», seguido de um concerto entre aberturas e rapsódias históricas a novos e desafiantes repertórios contemporâneos na sala Suggia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever 2. Passeio

Passadiços do Paiva, Arouca

Segunda, 1 de agosto

© Maria João Gala / Global Imagens

É um passeio que não se pode perder. São 8 km que proporcionam um passeio rodeado de biodiversidade e espécies em vias de extinção na Europa, bem como únicas paisagens num autêntico santuário natural junto às águas fluviais onde nos podemos ir refrescar nestes dias de calor intenso. Apesar de ser um longo caminho transmite paz e tranquilidade mental e é perfeito para os amantes da natureza.

3. HBO

Euphoria

Terça, 2 de agosto

Foi uma das mais recentes séries que vi e sempre que me pedem uma recomendação Euphoria é sempre o que aconselho. É uma série de extrema importância não só para os adolescentes, mas também para os pais. Nesta série são retratados os problemas que, principalmente, afetam os adolescentes como as doenças mentais, drogas, álcool…. Cada personagem representa um problema no pior dos casos.

4. Arte

Europa Oxalá, Fundação Gulbenkian

Quarta, 3 de agosto

Nesta profunda exposição são reunidos 21 artistas plásticos europeus com origens familiares nas antigas colónias em África que refletem sobre as suas heranças, memórias e principalmente, as suas identidades. Esta exposição vai durar até 22 de agosto e engloba 60 obras de pintura, desenho, escultura, filme, fotografia e instalação. Na Fundação Gulbenkian em Lisboa.

5. Feiras

Feira Nacional de Artesanato, Vila do Conde

Quinta, 4 de agosto

Por este ano ser o Ano Europeu Da Juventude, a Feira Nacional de Artesanato (até 7 de agosto), em Vila do Conde dará destaque aos jovens artesãos europeus. Por sua vez, e também em Vila do Conde, a Feira da Gastronomia (decorre até 28 de agosto) terá uma particular dedicação ao centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, proeza que imortalizou Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Os visitantes serão surpreendidos pelos sabores da cozinha portuguesa, das Gran Canárias, Cabo Verde e Brasil, os pontos onde amararam aqueles heróis portugueses.

6. Concerto

Concerto de Agir, em Sanfins de Ferreira

Sexta, 5 de agosto

Bernardo Costa (Agir) é um dos maiores músicos portugueses. Conhecido por ser um excelente produtor, compositor e cantor, Agir começou na música por volta dos 5 anos de idade, tendo começado a gravar a sua própria música aos 12 anos. Afirma que foi por volta dessa época que adotou o nome artístico «Agir». «As pessoas costumam dizer-me para pensar duas vezes antes de agir, e eu prefiro agir duas vezes antes de pensar». Sendo uma pessoa que já assistiu a alguns concertos do Agir posso afirmar que vai ser um momento único nas vossas vidas, é um concerto repleto de magia e simpatia.

7. Visita

Livraria Lello, Porto

Sábado, 6 de agosto

A Livraria Lello situa-se no centro histórico da cidade do Porto como uma das mais antigas livrarias portuguesas, sendo conhecida como uma das mais bonitas livrarias do mundo.

O facto de ir visitar a livraria Lello, vai para lá de uma simples compra de um livro. É entrar num monumento nacional repleto de história, arte e cultura.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com