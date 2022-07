7 dias, 7 propostas de Frederico Morais

Entornointeligente.com /

1. Equilíbrio

Em casa com a família

Domingo, 17 de julho

Domingo é dia de ficar em casa com a família. Gosto muito de estar com os meus amigos durante a semana, mas o domingo é sagrado cá em casa. Fazemos sempre um grande almoço, onde reunimos os mais próximos. Gosto de manter o equilíbrio.

Subscrever 2. Surf

Guincho

Segunda, 18 de julho

© Pedro Mestre

Não podia começar a semana sem o surf. É a minha profissão e a minha grande paixão. Gosto de aproveitar os dias de calor nas nossas praias. Praia de eleição? Guincho, claro. É uma sorte «trabalhar» dentro do mar. Uma sensação única de liberdade e respeito pela Natureza.

3. Comer

Furnas do Guincho em Cascais

Terça, 19 de julho

Faça chuva ou faça sol, o Furnas do Guincho é o meu restaurante preferido em Cascais. Gosto muito do marisco fresco e de todas as outras especialidades, como a açorda de lagosta ou a caldeirada à Furnas na cataplana.

4. Passeio

Trilhos da praia do Guincho até à Malveira

Quarta, 22 de julho

Porque não um passeio ao final da tarde? Recomendo os trilhos por detrás da Praia do Guincho, passando perto da Serra de Sintra até à Malveira. Tenho uma cadela Leão da Rodésia chamada Taika e gosto muito de descomprimir por esses lados. Passamos junto ao Convento dos Capuchos e seguimos em direção a Tholos do Monge. A vista é absolutamente incrível. Os passeios com a Taika têm-se tornado numa rotina obrigatória sempre que estou em Portugal.

5. Filme

Top Gun – Ases Indomáveis

Quinta, 21 de julho

Movie night! Top Gun – Ases Indomáveis, com o Tom Cruise e a Kelly McGillis, é um dos meus filmes preferidos e um dos melhores de ação e drama romântico. Recomendo 200 por cento rever grandes clássicos do cinema. Nunca me canso.

6. Italiano

Osteria – Cucina di Amici, na Madragoa

Sexta, 22 julho

Sexta-feira é sempre um bom dia para jantar fora, certo? (risos). Sugiro o Osteria – Cucina di Amici, na Madragoa, em Lisboa. É um ótimo restaurante para petiscar. Traz-nos a verdadeira cozinha italiana. Gosto muito de ir com a minha namorada. O menu é sazonal e as receitas de família. Depois do jantar, aproveitar as belas noites de verão para passear pela cidade. Vou sempre cedo para respeitar os horários de descanso.

7 . Golfe

Quinta da Marinha, Cascais

Sábado, 23 julho

O surf é a minha vida, mas venho de uma família muito ligado ao desporto. Descobri recentemente o golfe que me permite descontrair. Gosto muito de bater umas bolas no Campo de Golfe da Quinta da Marinha, em Cascais. Tem 18 buracos com 5870 metros de pura natureza e grandes desafios. Tem uma vista fantástica para o Oceano Atlântico e para a Serra de Sintra.

