7 dias, 7 fugas: porta aberta a um céu de cores, festas e beldroegas

Sábado, 2: Foodtopia de rua num jardim lisboeta «Um banquete de comida e histórias» instala-se no Jardim Botânico Tropical. Alimentado pela popularidade da comida de rua e tendo Alex Atala como embaixador, o festival Foodtopia estreia-se na agenda com um cardápio recheado por mais de 50 chefs portugueses e estrangeiros. Se Atala promete contribuir com esse petisco que são as formigas da Amazónia , os outros são desafiados a imprimir o seu cunho culinário ao formato da street food . Henrique Sá Pessoa, Rui Paula, Marlene Vieira, Michele Marques, Tony Fox, Jean-Luc Damien-Verdeau e Vincent Farges fazem parte da comitiva. A cozinha-jardim está a funcionar neste fim-de-semana, das 12h às 22h30, fechando meia-hora mais cedo no domingo. A entrada custa 10€ para cada dia, sendo gratuita para menores de 12 anos.

Domingo, 3: Porto de porta aberta Das Caves Graham's à Quinta dos Cónegos, passando pela Piscina das Marés, pela Ponte da Arrábida, pelo Porto de Leixões, pela Torre dos Clérigos, por uma prisão, uma casa de chá, um farol e uma antiga refinaria, a sétima edição do Open House Porto projecta-se em mais de 70 espaços. Com Casa como tema e quatro cidades no mapa (Porto, Matosinhos, Maia e Vila Nova de Gaia), a iniciativa organizada pela Casa da Arquitectura está de portas abertas neste fim-de-semana. Promove visitas em três modalidades: livres, acompanhadas por voluntários ou comentadas por especialistas convidados ou pelos próprios autores dos projectos. Este ano, a curadoria é da arquitecta Graça Correia e do historiador Joel Cleto.

Segunda, 4: colorida e agitada Águeda Entre 2 de 24 de Julho, qualquer dia é bom para andar pelas ruas de Águeda, de olhos postos num céu enfeitado por milhares de chapéus-de-chuva coloridos. A instalação artística The Umbrella Sky é, há dez anos, emblemática do AgitÁgueda . Mas não é a única à espera de visita: o festival está aberto a intervenções artísticas que podem ir dos bancos de jardim às empenas dos edifícios, passando por video mapping . A música ao vivo é outra parte importante: Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Alphaville, Hermeto Pascoal, Manel Cruz, Bispo e Chico da Tina estão entre os muitos artistas convocados. Artesanato, gastronomia, body painting , estátuas vivas, jogos, um Carnaval Fora d’Horas, uma Mad Parade e (novidade do ano) uma piscina fluvial também concorrem para a agitação. O programa completo pode ser consultado aqui .

Terça, 5: Tavira a fazer cenas «Francisco gostava de caçar, de andar pela serra, entre as fragas e o mato. Chegava mesmo a falar com os passarinhos. António era um sonhador, um poeta. Gostava de pescar e chegava a falar com os peixes.» Estes irmãos pastores ouviram um dia do pai algo que lhes ficou… Assim se apresenta Mentira, a Quanto Obrigas , a peça do Teatro Regional da Serra do Montemuro que ocupa a antiga lota de Tavira esta noite, às 22h. É uma das muitas Cenas na Rua a que a cidade algarvia anda a assistir. De 1 a 17 de Julho, entre teatro, poesia, música, dança, cinema e humor, o festival dá espectáculo todos os dias, depois de dois anos sem poder fazer cenas. A programação completa está aqui .

Quarta, 6: ao sabor de Grândola Com três iguarias apenas se faz uma semana gastronómica: gaspacho, saladas e beldroegas . Em Grândola, entre 2 e 10 de Julho, os sabores tradicionais da região são elevados ao estatuto de estrelas das ementas de 11 estabelecimentos do concelho. Açorda de beldroegas com toucinho, gaspacho com carapaus fritos e cerca de 20 saladas fazem parte do cardápio. Além de ter mesa marcada nos restaurantes (mapeados aqui ), a iniciativa prevê a realização de um workshop onde se aprende a confeccionar os pratos (na Casa Mostra de Produtos Endógenos, a 9 de Julho).

Quinta, 7: em Freamunde, Sebastianas à vista Cumprindo uma tradição com mais de 120 anos, que a pandemia ousou interromper, Freamunde (Paços de Ferreira) traz de volta as festas da cidade, conhecidas como Sebastianas por terem origem na devoção religiosa a São Sebastião (entretanto profanada na medida certa). As atracções desta edição, entre 7 e 12 de Julho, vão de um cartaz musical artilhado com Fogo Fogo, Daniela Mercury, Dino D’Santiago, Dealema e Wet Bed Gang à arruada de bombos, aos espectáculos de fogo-de-artifício, às actuações de filarmónicas, a um marcha alegórica com o tema Culturas do Mundo , a um festival de arte pública, à Majestosa Procissão em honra do santo e às ruas decoradas com «com um extenso e também ele majestoso tapete de fitas de madeira pintadas de várias cores», sublinha a organização. A entrada é livre e toda a informação pode ser encontrada aqui .

Sexta, 8: Samora Correia a comer como um campino Da marmita dos campinos para o prato, está servido o 39.º Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana , em Samora Correia (Benavente). De 1 a 10 de Julho, tasquinhas representantes de estabelecimentos e instituições locais instalam-se na Praça da República. Entre os seus manjares está o famoso torricado de bacalhau, lado a lado com pataniscas, enguias fritas, tripas assadas e cachola. Para adoçar o palato, estão a postos os cabrestos e o arroz-doce – este, alvo de um concurso. Sevilhanas, animação musical e actuações de grupos etnográficos completam o menu.

