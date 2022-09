7 dias, 7 fugas: petiscos, mimos, vindimas e outras dietas

Entornointeligente.com /

Sábado, 3: em Braga, Noite Branca Ruas e praças. Salas, galerias e museus. Até a Sé de Braga está envolvida nesta maratona de três dias (de 2 a 4 de Setembro) em que a cidade é invadida por centenas de artistas e milhares de espectadores de todas as idades (nas contas estimadas pela autarquia para esta edição, serão mais de um milhão de pessoas ).

A dar corpo ao manifesto da Noite Branca estão 150 actividades, todas gratuitas e espalhadas por tudo o que é canto da cidade, entre instalações, performances de arte pública e contemporânea, exposições, oficinas, programação infanto-juvenil, mercados de rua e concertos.

Fernando Daniel, Aurea, Richie Campbell, Virgul, Nenny, Orquestra Folk Sondeseu e Daniel Pereira Cristo, Kimi Djabaté, Benjamim, Orquestra Filarmónica de Braga com Sofia Escobar, Fumo Ninja e Trio Pagú são alguns dos nomes com lugar reservado no cartaz desta edição, detalhado aqui .

Domingo, 4: Caramulo entre motores e seus apreciadores Destino de eleição para os apreciadores de automóveis clássicos, graças às colecções do seu museu, o Caramulo entra em ritmo ainda mais acelerado. Entre 2 e 4 de Setembro, é ali que sai à estrada o maior festival motorizado em Portugal.

Com esses créditos agigantados pelo anúncio da «maior edição de sempre» – são mais de mil os veículos participantes – e de olhos postos tanto em clássicos como em «supercarros», o Caramulo Motorfestival inclui passeios, provas, concentrações, exibições, paradas, exposições, automobilia e actividades que até as crianças podem conduzir.

Emerson Fittipaldi, Carlos Tavares, André Villas-Boas, Rui Madeira, Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães entram no lote dos mais de 20 pilotos profissionais convidados a abrilhantar esta edição.

Os motores não aquecem só em quatro rodas. As motas marcam presença, por exemplo, na Bikersville, que cresceu em tamanho desde a inauguração, no ano passado. E das asas de aviões clássicos saem, no já habitual espectáculo aéreo, acrobacias a rasgar os céus.

O festival tem entrada gratuita e todos os detalhes do programa podem ser consultados aqui . Quem não puder fazer-se à estrada, em direcção à serra do Caramulo, pode sempre acompanhar a marcha na transmissão online.

Segunda, 5: Cascais chama à vindima Se quiser fazer parte da história do Vinho de Carcavelos siga para o Mosteiro de Santa Maria do Mar, em Sassoeiros (Cascais). É este o ponto de encontro da iniciativa, promovida pela autarquia no âmbito do programa Terras de Cascais, que pretende envolver a comunidade no processo de recuperação do vinho e, de caminho, promover a agricultura urbana biológica.

A vindima comunitária decorre entre as 17h e as 20h do dia 5 de Setembro e inclui a colheita das uvas na vinha de quase três hectares. A actividade é aberta ao público, mediante inscrição neste formulário .

Colheitas à parte, os interessados são também chamados a pôr o pé num arraial-convívio com petiscos, entre as 20h e as 22h.

Terça, 6: mosto abençoado, copo cheio, Palmela em Festa A pisar uvas desde o primeiro dia de Setembro, a Festa das Vindimas, em Palmela, chega ao fim a 6 de Setembro. Mas, até lá, há muito para celebrar nesta terra de «vinho, gentes e tradição» e «vinhas fartas até onde o olhar alcança», lembra a organização.

Este é o lugar para provar as produções de uma dúzia de adegas, das castas brancas aos moscatéis. E também para enveredar por momentos tão simbólicos como a pisa da uva e a bênção do primeiro mosto (dia 4, às 11h) ou o Cortejo das Vindimas (dia 4, às 17h, e dia 6, às 23h).

Uma caminhada (dia 2, às 10h30), um rally paper (no mesmo dia, à meia-noite) e uma «tarde do garrafão» (dia 3, às 12h) são outras sugestões. Na carta cabem também concertos à noite e sunsets num wine lounge .

A festa – cujo programa pode ser consultado aqui – termina nesta terça-feira, mas ainda não é altura de lavar os cestos: entre os dias 2 e 11, de sexta a domingo, decorrem os Fins-de-semana Gastronómicos do Vinho de Palmela, em que 18 estabelecimentos apresentam propostas inspiradas nos néctares da região.

Quarta, 7: «petiscadores» a Viseu, na rota do Dão Croquetes de vitela com molho de queijo da serra, salada de polvo, esferas de alheira, uma tábua de enchidos, uma baguete de presunto bísaro, uma petinga de vinagrete, uma broa à taberna, um prego de vitela de Lafões, uma bruschetta de tomate e pesto, uma «francesinha júnior»…

Todos estes sabores e mais alguns, devidamente regados por um copo de vinho, vão à mesa da Rota Dão & Petiscos, que vem «promover os vinhos e os restaurantes da região» pelo terceiro ano consecutivo.

A iniciativa começou a 21 de Agosto e prolonga-se até 21 de Setembro, em 25 restaurantes. Cada um deles propõe um menu de petisco e copo, por 4,50€.

Além da degustação, os «petiscadores» habilitam-se a outros prazeres, já que podem concorrer a prémios como uma estadia para dois na Quinta do Medronheiro , uma refeição também para dois no Mesa de Lemos ou garrafas de vinho. O mapa de estabelecimentos aderentes, com as respectivas ementas, pode ser consultado aqui .

Quinta, 8: Tavira em dieta Promovida a Património Cultural Imaterial da Humanidade em 2013, a dieta mediterrânica também já faz parte da agenda cultural de Tavira. Todos os anos, a cidade algarvia dedica-lhe uma feira que, tal como o modelo, extravasa o campo da alimentação.

À oitava edição, marcada para os dias 8 a 11 de Setembro, não faltam produtos-chave como o azeite ou o tomate, para provas e degustações. Nem petiscos, mostras de sementes e botânica, demonstrações culinárias e artesanato.

O programa da Feira da Dieta Mediterrânica estende-se a acções relacionadas com saúde, desporto, bem-estar e sustentabilidade, visitas ao património natural e edificado, exposições, cinema, oficinas, jogos tradicionais, espectáculos de dança e música de paragens como Portugal, Itália, Grécia, Espanha, Croácia, França, Israel ou Marrocos.

Mariza, Ciac Boum, Seiva, Rodopi, Tomatito, Neta Elkayam, Jorge Palma & Marisa Liz, Bárbara Tinoco e Mehdi Nassouli são alguns dos nomes no cartaz que se distribui por sete palcos e pode ser consultado na íntegra aqui .

Sexta, 9: de Sintra, com mimos Depois de dois anos a olhar para o boneco, a Valdevinos Teatro de Marionetas torna a levar à rua a MIMMOS – Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objectos de Sintra.

Com a tenda montada no Cacém, no Jardim da Anta (Agualva), entre 9 e 11 de Setembro – e aproveitando para juntar à festa do reencontro a celebração dos 25 anos da companhia –, o programa desfia-se em criações teatrais nacionais, mas também vindas do Brasil, Espanha, França e Venezuela, a que se juntam exposições, uma oficina de construção de marionetas, uma mostra internacional de curtas e uma apresentação do livro comemorativo do aniversário.

Sexta, sábado e domingo, a partir das 16h, sempre com entrada livre.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com