7 dias, 7 fugas: encontros com sabores e tradições de coração

Sábado, 23: em Vila do Conde, tradições com coração A tradição tem 44 anos mas vem sempre pronta a mostrar que os saberes não têm idade e que a criatividade não vive à sombra do tempo. A Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde torna a transformar a paisagem dos jardins da Avenida Júlio Graça, entre 23 de Julho e 7 de Agosto, na «melhor e maior mostra das artes tradicionais portuguesas». Assim vem carimbado o certame, organizado pela autarquia em parceria com a Associação para Defesa do Artesanato e Património de Vila do Conde, que este ano põe os olhos no futuro e se centra nos jovens artesãos e na sustentabilidade.

Além de Portugal, marcam presença Espanha, França, Bélgica, Geórgia, Malta, Itália, Chéquia e Ucrânia, num todo composto por duas centenas de artesãos. Tapeçaria, têxteis, pedras, madeiras, cerâmica, filigrana, vidros, metais, azulejos e cestos são algumas das artes na montra, engalanadas pela delicada tradição secular das rendas de bilros, ex-líbris da terra e estrela de um dos momentos altos da festa: o Dia da Rendilheira, marcado para 31 de Julho.

O programa (detalhado aqui ) passa ainda por música, dança, folclore e Jornadas Gastronómicas, «uma viagem pelo melhor da cozinha portuguesa». Com entrada livre, a feira está aberta das 17h às 24h (segunda a quinta) e das 15h às 24h (sexta, sábado e domingo).

Domingo, 24: Pombal da Ti Milha Ao Parque de Merendas da Ilha, em Pombal , chega a quinta edição do festival «de pessoas para pessoas». Nascido em 2016 pelas mãos da ARCUPS – Associação Recreativa e Cultural de Promoção Social, o Ti Milha faz-se de encontros e sorrisos à beira-lago, num espaço natural onde a cultura tem lugar reservado, por meio de curtas-metragens, residências artísticas, performances , danças tradicionais, stand-up , conversas, oficinas, actividades para miúdos e graúdos, uma Feira do Diacho, um Mega Piquenique e concertos de nomes como Baleia Baleia Baleia, Throes + The Shine ou Omiri. De 22 a 24 de Julho, com bilhetes diários entre 7€ e 10€ (entrada livre no domingo), e passes a 12€. Cartaz completo aqui .

Segunda, 25: no Caramulo, à boleia de supercarros Espectacularidade, sofisticação, velocidade, luxo. Seja pela raridade, seja pelo pedigree e valor incomparável, nesta exposição só entram grandes máquinas da indústria automóvel. O Ferrari Monza SP2 (cabeça de cartaz), o Lamborghini Diablo VT, o Jaguar XJ220, o Porsche Carrera GT, o Porsche 918 Spyder, o Mercedes-AMG GT Black Series, o V12 Speedster, o McLaren 675 LT Spider, o Maserati MC20 e o Ford GT40 MkII Continuation são as dez viaturas-estrela expostas n’ O Regresso dos Supercarros , que promete pôr «qualquer fã de automóveis a sonhar» no Museu do Caramulo.

Para ver todos os dias, entre 23 de Julho e 18 de Setembro, das 10h às 13h e das 14h às 18h. O bilhete normal custa 9€, ficando a viagem por 5€ para crianças dos seis aos 15 anos e por 7,50€ para seniores.

Terça, 26: bem-vindos ao terramoto de Lisboa Lisboa, 1 de Novembro de 1755. A cidade é sacudida por um violento terramoto, seguido de um tsunami e vários incêndios. O episódio destruiu o burgo e entrou para os livros como um dos eventos mais marcantes da História de Portugal. É a esse momento que se regressa no Quake, que «dá vida» à catástrofe e põe os visitantes a sentir a terra a tremer e a ver a cidade «que se perdeu».

História, ciência e entretenimento cruzam-se numa experiência interactiva, onde entram simuladores, estações sobre a origem dos sismos e maremotos e sensibilização para a «necessidade de adopção de comportamentos preventivos» porque, refere a organização e atesta a ciência, há que estar preparado pois «é certo que irá acontecer, só não sabemos quando».

Instalado na Rua Cais da Alfândega Velha, em Belém, o Centro do Terramoto de Lisboa tem as portas abertas todos os dias, das 10h às 19h. Os ingressos custam entre 24€ e 26€ (17€ a 18€ para crianças dos 6 aos 12 anos e 19€ a 21€ para seniores).

Quarta, 27: Lagos com os doces em dia Doce fino (bolinhos de massapão à base de amêndoa), Dom Rodrigo, morgado, doce de figo… Estas e outras iguarias estão à mão de semear no Complexo Desportivo de Lagos , entre 27 e 31 de Julho. Uma cortesia da Feira Concurso Arte Doce que ali se instala, celebrando 33 edições a mostrar a prata da casa e a criar água na boca a quem passa. O momento é também de reencontro, depois de dois anos a cozinhar em lume brando, e para o regresso não se espera menos do que doses generosas de sabor e respeito pela tradição.

O Centenário da Chegada do Comboio a Lagos dá inspiração ao cardápio , que tem a região da Estremadura como convidada especial e alinha na montra mais de uma centena de expositores, entre doçaria, tasquinhas, artesanato, licores e outros acepipes locais. Showcookings , actividades para os mais novos e os concertos de Rui Veloso, Gabriel O Pensador, Dillaz, Bárbara Bandeira e Mariza completam a receita. Todos os dias, das 18h às 24h, com entrada livre.

Quinta, 28: próxima paragem – Cantanhede Mais do que uma feira agrícola, comercial e industrial (tasquinhas e vinhos regionais incluídos, como manda a etiqueta), a Expofacic afirmou-se há muito também como um festival de música de cartaz bem recheado. Este ano, não é excepção. Pelo Parque Expo-Desportivo de São Mateus ( Cantanhede ) e com a festa a fazer as contas a 30 edições, desfilam nomes importantes da nossa praça – Dino D’Santiago, Carlão, José Cid, Mariza, Piruka e Xutos e Pontapés são apenas alguns dos convocados –, mas também estrelas internacionais como Gipsy Kings by Diego Baliardo ou Gavin James.

Com actividades apontadas aos mais novos, animação itinerante e um picadeiro, o recinto contempla ainda uma área de exposições temáticas, onde se destaca Gigantes da Idade do Gelo , uma viagem com réplicas de animais extintos, à escala real. A feira decorre entre 28 de Julho e 7 de Agosto. As portas estão abertas das 19h à 1h30 (sábados e domingos, a partir das 16h; dia 31 de Julho, a partir das 12h), com entradas diárias a 4€ (8€ para 6 de Agosto) e passes a 40€. O programa está à vista aqui .

Sexta, 29: Setúbal para todos os gostos Com 440 anos de história na bagagem, a Feira de Sant’Iago torna a mostrar que Setúbal é muito mais do que praias e choco frito. Ao longo de dez dias (de 29 de Julho a 7 de Agosto), no parque das Manteigadas, a multiculturalidade e riqueza do concelho está à prova através de música, teatro, dança, circo, gastronomia e artesanato, entre outras diversões, tudo com vista para os areais da terra, que dão o mote à programação. São mais de 30 os concertos e centena e meia de feirantes, compondo uma oferta que serve (quase) todos os gostos.

As honras de abertura e fecho do palco principal estão entregues, respectivamente, aos Expensive Soul e a Quim Barreiros. Pelo meio, escutar-se-ão as notas de Frankie Chavez, Tiago Nacarato, Lura, Ana Moura, Capitão Fausto, Sean Riley & The Slowriders e Amor Electro, entre muitos outros. A entrada é livre.

