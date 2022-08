7 dias, 7 fugas: do castelo ao pomar, arrebitam delícias para provar, escutar e viajar

Entornointeligente.com /

Sábado, 20: Palmela a «jazzar» por entre os vinhos Para começar, Antes do Jazz , um «percurso pedestre nas veredas mais recônditas em redor do Castelo de Palmela», guiado pela Biotrails. Depois, arranca o fim-de-semana de convívio entre o jazz e os néctares da região por que é conhecido o Palmela Wine Jazz.

A carta musical da oitava edição contempla concertos de Carmen Souza & Theo Pascal, André Rosinha Trio e Mário Delgado, entre outros. Harmonizam-se com uma programação paralela em que entram uma feira de vinhos e uma série de provas comentadas – com brindes e promoções – em que marcam presença casas como Ermelinda Freitas, Adega de Palmela, Bacalhôa ou Herdade da Comporta.

O festival é organizado pela autarquia e pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal. O programa pode ser consultado ao pormenor aqui .

Domingo, 21: Portimão de palato arrebitado Nas ruas da cidade algarvia estão postas as mesas para as iguarias que 25 chefs de todo o país ali servem, entre 20 e 21 de Agosto. O terceiro Arrebita Portimão chega com a promessa de enaltecer a gastronomia da região – na culinária, mas também num Mercado de Produtores, novidade deste ano – e de oferecer uma boa dose de «novos sabores e propostas refrescantes e inusitadas».

Os p ratos, em formato de street food , tanto podem ser confeccionados por chefs experientes (alguns, com estrelas Michelin no currículo) ou emergentes. C ada um custa 6€ e pode ser saboreado das 18h às 23h. O cardápio completo encontra-se aqui .

Segunda, 22: Coimbra no convento à escuta Por estes dias, entrar no Convento de São Francisco é dar com altifalantes e orquestras de objectos, ter a sensação de caminhar sobre folhas secas e até construir uma sinfonia com uma máquina de escrever. O monumento está cheio de instalações sonoras, criadas por mais de 20 artistas que foram desafiados a fazer eco da voz de Coimbra.

É a sexta edição do Just Listen! – Dar a Ouvir: Paisagens Sonoras da Cidade, um festival apostado na «valorização da escuta como forma de (re)conhecer o nosso entorno», com o cunho do Jazz ao Centro Clube e o envolvimento da autarquia.

Foi inaugurado em meados de Julho e está aberto até 4 de Setembro, de quarta a segunda, das 15h às 20h, com entrada livre e direito a performances e concertos (mais detalhes aqui ).

Terça, 23: na Grande Lisboa, bacalhau com todos Em salada de grão, com broa, ou simplesmente assado ou à brás. Em pétalas, ceviche ou arroz de bochechas. Numa lagarada, tiborna ou açorda. Das 1001 maneiras de cozinhar o «fiel amigo», há 40 a degustar no Bacalhau Fest, que está a decorrer em 12 municípios da Grande Lisboa durante um mês (15 de Agosto a 15 de Setembro).

Das tradicionais às inesperadas, venham da tasca ou com um toque mais sofisticado, «as receitas seleccionadas e apresentadas nos espaços reflectem a tipologia da restauração portuguesa», assegura a organização. Os pratos e os estabelecimentos estão elencados aqui .

Bacalhau ameijoas e arroz de lima (Zimbral) DR Pétalas de bacalhau e muxama algarvia (Albatroz) DR Esqueixadas de bacalhau pimentos e figos (Celmar) DR Ceviche de bacalhau fresco (Espaço Espelho d’Água) DR Lombo de bacalhau com broa (Maria Azeitona) DR Lombo de bacalhau arroz de tomate e coentros (Mensagem) DR Bacalhau à Assis (Osso Bento) DR Bacalhau à Brás (Pica-Pau) DR Memórias de umas sopas de batata e bacalhau (Tágide) DR Lombo de bacalhau (Tasca da Esquina) DR Fotogaleria DR Quarta, 24: Castro Marim à luz das tochas Feiras medievais há muitas. Mas esta orgulha-se de oferecer mais do que um mercado histórico, apostando em força no rigor da recriação – tanto que até disponibiliza um Guia do Bem Trajar a quem quiser recuar nos séculos a preceito (e não pagar entrada).

Depois de um par de anos de portões fechados, os Dias Medievais de Castro Marim reerguem-se, entre 24 e 28 de Agosto, para «cinco animados dias e cinco misteriosas noites», naquela que é a sua 23.ª edição.

À luz das tochas, ao ritmo de música profana e ao sabor de gastronomia que remete para a época, a vila raiana deixa-se povoar por figuras históricas, criaturas mitológicas e actores e figurantes que representam 45 artes e ofícios: artesãos, guerreiros, malabaristas, músicos, contorcionistas, zaragateiros, bobos, jograis, encantadores de serpentes, falcoeiros…

O programa passa ainda por torneios a cavalo, uma exposição de instrumentos de tortura e banquetes onde é possível comer como um rei. A animação começa às 18h e termina à meia-noite. O preço do bilhete diário vai dos 3€ aos 7,50€; o passe, de 7,50€ a 15€. O banquete fica a 48€; a experiência Seja Rei por Uma Noite , a 60€.

Quinta, 25: Vila do Conde em travessias gastronómicas De restaurantes, petisqueiras, bares, esplanadas, 70 bancas de produtos regionais, workshops , uma livraria especializada, animação diária e outros voos se faz a 22.ª Cozinha à Portuguesa .

A feira de gastronomia de Vila do Conde assentou arraiais nos jardins da Avenida Júlio Graça a 19 de Agosto e ali fica até dia 28, pronta a saciar o apetite aumentado por dois anos de pausa e a alimentar a vontade de viajar, num único lugar, pelos sabores do país (da Madeira a Trás-os-Montes, passando pelo Douro, Alentejo e Algarve).

Este ano, aventura-se também noutras paragens. É que o habitual restaurante temático inspira-se, desta vez, na celebração do centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul e leva à mesa um menu oriundo de quatro países envolvidos na façanha: Portugal, Espanha, Cabo Verde e Brasil.

A feira está aberta todos os dias até à meia-noite, a partir das 17h de segunda a quinta e das 15h entre sexta e domingo (os restaurantes abrem para almoço, das 12h às 14h30). A entrada é gratuita.

Sexta, 26: Ponte de Lima do pomar ao copo Mais de uma centena de variedades de sidra estão à prova em Ponte de Lima, de 26 a 28 de Agosto. É o Sidrama – Festival de Sidras e Bebidas de Pomar a estrear-se em Portugal para brindar «à bebida milenar que é hoje uma das mais importantes tendências de mercado», sublinha a nota de imprensa.

Numa carta com garantia de propostas «sempre 100% naturais e artesanais», entre marcas estabelecidas e outras que estão a dar os primeiros passos, há lugar para produções de várias regiões nacionais – de Carrazeda de Ansiães à Madeira – e também para etiquetas vindas de dez origens fora de portas, com destaque para o País Basco, convidado desta primeira edição do festival.

A maçã pode ser o fruto mais apetecido, mas o palato do visitante deve preparar-se para ser contemplado com híbridos de frutas e «novos conceitos vibrantes». Gastronomia, música, workshops , colóquios, degustações comentadas por sidreiros e um «jantar secreto» completam a experiência (mais informações aqui ).

O poiso do Sidrama é a Avenida dos Plátanos, das 17h à 1h na sexta-feira, das 13h à 1h no sábado e das 13h às 23h no domingo, com entrada livre. O preço por copo varia entre 1€ e 6€, consoante seja de prova ou cheio, e dependendo da sidra escolhida. Também há garrafas com preços especiais para levar para casa.

Ponte de Lima, terra com tradição nesta safra, já tinha recebido em 2019 as Sidra Talks , que serviram precisamente de antecâmara para o festival que agora acontece.

