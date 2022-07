7 dias, 7 fugas: da aldeia ao carrilhão, há rebanhos, pitéus e posters à mão

Entornointeligente.com /

Sábado, 9: Seia atrás dos rebanhos Para reavivar «a tradição ancestral associada à deslocação sazonal de rebanhos na Serra da Estrela» e, de caminho, mostrar e partilhar a vivência do pastoreio, o Município de Seia e a Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha promovem mais uma edição da Festa da Transumância e dos Pastores. Num percurso de cerca de 11 quilómetros, que começa no Largo da Câmara, pelas 7h30, e ruma à aldeia do Sabugueiro e às terras altas, percorrem-se caminhos seculares na companhia de pastores e rebanhos. O passeio vem servido com degustações gastronómicas, como a típica merenda do alforge e um almoço com os pastores, convívio e animação a cargo da Orquestra de Foles, Gaitas Sirigaitas e do Teatro Regional da Serra do Montemuro. Mais informações aqui .

Domingo, 10: Mafra ao carrilhão Por quem tocam os sinos em Mafra ? Ao longo do mês de Julho, pelo Festival Internacional de Carrilhão. A iniciativa é organizada pelo Palácio Nacional de Mafra, em conjunto com o município, e leva ao claustro Sul do monumento (que ostenta o título de maior conjunto sineiro do mundo) carrilhanistas portugueses e franceses – ou não estivesse o festival integrado na Temporada Cruzada Portugal-França. Sob a direcção artística de Abel Chaves, desfilam Ana Elias, Sébastien Rabiller, Stefano Colletti, Francis Crépin, Adrien Parret, Michel Goddefroy, Charles Dairay, Antoine Cordoba e Patrice Latour. Sábado e domingo, às 16h30, com entrada gratuita.

Segunda, 11: em Vila Real, Lua Cheia Entre 11 e 17 de Julho, o Centro Cultural e Recreativo de Benagouro, em Vila Real , recebe o Festival Lua Cheia – Arte na Aldeia. Com novo poiso, motivado pela inauguração da Sala Peripécia da organizadora Peripécia Teatro, o evento tem como objectivo «colocar a arte em diálogo com o espaço e a comunidade rural», explica a nota de intenções. A compor o alinhamento estão uma mancheia de peças de teatro (da companhia anfitriã e do Teatro O Bando, Teatro Regional da Serra de Montemuro, Este – Estação Teatral e Chão de Oliva), duas sessões de cinema, a estreia da reportagem Fabricar uma Peça de Ramón de Los Santos e O Mapa fotográfico de Paula Magalhães. Há espectáculos todos os dias, às 21h30. O bilhete diário custa 5€ (o primeiro dia é de entrada livre); o passe, 25€ (20€ para crianças).

Terça, 12: Setúbal ao pitéu De 9 a 24 de Julho, Setúbal dedica-se ao pitéu. Choco frito, pataniscas, prego em bolo do caco, moelas, pastéis de bacalhau, chili vegetariano, lombinho no pão, bruschetta de Azeitão, bifana com molho de moscatel, ostras, empadas de choco, salada de polvo, cachacinhos, mexilhão… Do mais tradicional ao moderno, com versões que servem palatos diversos, estes são apenas alguns dos petiscos à prova na terceira edição da Rota do Pitéu, que passa por um total de 27 casas, entre tascas, tabernas, restaurantes e marisqueiras (ver lista aqui ). Cada pitéu custa 3,50€.

Quarta, 13: Lisboa de posters à mostra Em Lisboa , o bairro de Marvila volta a transformar-se numa galeria ao ar livre. Ao longo de dois meses, até 2 de Setembro, a sétima edição da Poster Mostra põe na rua os trabalhos de 20 artistas convidados consagrados, a que se juntam os 17 vencedores das open call promovidas pela organização, uma delas dedicada aos posters históricos da marca de vinho do Porto Sandeman. Tendo por base o mesmo suporte, podem ser vistas obras diversas que espelham as diferentes áreas artísticas dos envolvidos: da pintora Paula Rego à cantora Carolina Deslandes, do humorista Hugo Van der Ding à chef Filipa Gomes, da artista plástica Graça Paz ao pintor Cristiano Mangovo, do fotógrafo Mário Cruz ao músico Noiserv. Estes são alguns dos trabalhos colados às paredes; o mapa de coordenadas pode ser consultado aqui .

Quinta, 14: Aveiro nos canais Definido como «um laboratório vivo para a apresentação de novas perspectivas sobre a memória colectiva desta região e dos seus traços identitários», o Festival dos Canais torna a levar as artes multidisciplinares ao espaço público de Aveiro . Promovido pela autarquia e organizado pelo Teatro Aveirense, o evento, de entrada livre, alinha concertos, dança, novo circo, artes visuais, teatro e actividades para os mais novos, distribuídos por vários palcos da cidade e repartidos por dois fins-de-semana: de 14 a 17 e de 22 a 24 de Julho. Nas contas desta edição estão 378 artistas de 16 países e um total de 130 acções, com direito a estreias. Uma delas é Symfeuny , a peça de teatro de rua da companhia Deabru Beltzak, que tem lugar no cartaz nos dias 15 e 16, às 23h, no Mercado Manuel Firmino do Jardim do Cais da Fonte Nova. Alinhamento completo em www.festivaldoscanais.pt .

Sexta, 15: Almada à prova de fogo Cozinha ao vivo, temperada com fogo, tempo e uma pitada de música a gosto. A receita de sucesso tem lugar marcado em Cascais, a 17 e 18 de Setembro, mas antes há aperitivo. Numa versão pop-up , entre 15 e 17 de Julho, Almada afia a faca do Chefs On Fire no Jardim do Rio. À volta da fogueira, juntam-se seis chefs , a mesma dose de bandas, comida preparada lentamente e harmonizações com vinho e cerveja. Manuel Liebaut & Ronald Sim (Fogo), Marlene Vieira (Marlene) & André Cruz (Feitoria), Shay Ola (Queimado) & Anaís Almeida (Kitchenette) são os cozinheiros de serviço; a música está por conta de Budda Power Blues, Filipe Karlsson, Cassete Pirata, Frankie Chavez, Tiago Nacarato e Benjamim. As portas estão abertas das 12h às 17h (almoço) e das 18h às 23h (jantar); os bilhetes custam 30€ e dão direito a quatro doses de comida (carne, peixe, vegetariano e sobremesa, sem bebida) e um concerto.

