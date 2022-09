Entornointeligente.com /

7 de Setembro: confira programação especial de comemoração dos 200 anos da Independência em SP Bicentenário será marcado com desfiles, shows, apresentações e projeções nos arredores do Museu do Ipiranga, na Zona Sul da capital. Por g1 SP — São Paulo

06/09/2022 12h00 Atualizado 06/09/2022

1 de 2 Fachada do Museu do Ipiranga, em São Paulo — Foto: Fábio Tito/g1 Fachada do Museu do Ipiranga, em São Paulo — Foto: Fábio Tito/g1

A comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil na capital paulista contará com desfiles, shows e a reabertura simbólica do Museu do Ipiranga nesta quarta-feira (7).

Toda a programação acontece nos arredores do museu, que será reaberto após nove anos de restauração, modernização e ampliação do prédio histórico em uma cerimônia simbólica: 200 estudantes de escolas públicas estaduais e municipais e trabalhadores da obra de recuperação e suas famílias são os convidados especiais desta reinauguração.

A partir do dia 8, o museu voltará a receber o público em geral, e as visitas vão acontecer apenas por agendamento.

Às 8h do dia 7, terá início o desfile cívico-militar na Avenida Dom Pedro I, também no Ipiranga, no sentido do museu.

O desfile será realizado em toda a extensão da pista central da avenida, contará com a participação de Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira e terá como um dos destaques o desfile aéreo com 21 aeronaves.

Depois, políticos se revezarão para discursar no palanque.

2 de 2 Jardim do Museu do Ipiranga, em São Paulo, dias antes da reabertura para o público e da comemoração do bicentenário da Independência — Foto: Fábio Tito/g1 Jardim do Museu do Ipiranga, em São Paulo, dias antes da reabertura para o público e da comemoração do bicentenário da Independência — Foto: Fábio Tito/g1

Às 15h, será a vez do espetáculo «Vozes da Independência», que tem duração de 90 minutos e acontece ao lado do monumento no Parque da Independência.

O parque também vai receber shows que começarão às 17h, com a DJ Luísa Viscardi. Às 18h, está programado o «Balé de Drones», exibição que contará com 200 dispositivos sobrevoando em sincronia, criando imagens de ícones brasileiros e grandes realizações da cultura nacional.

Às 19h, tem início o espetáculo com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e apresentações de Criolo, Leandro Lehart, Margareth Menezes, Larissa Luz, Adão Fernandes, Chapinha da Vela, Kant, Fafá de Belém, Bois Caprichoso e Garantido de Parintins, Gaby Amarantos, João Carlos Martins, Ísis Testa, Juliette, Vanessa da Mata, Johnny Hooker, Mateus Carrilho, Bia Villa-Chan, Daniel e Priscilla Alcântara.

Entre as 18h e as 22h, haverá uma projeção de luzes na fachada do museu.

Mais informações no site https://vivaonovomuseudoipiranga.com.br/.

