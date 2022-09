698 cuadrangulares y contando para Albert Pujols

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El toletero dominicano Albert Pujols sacó la pelota del parque este viernes para sumar el cuadrangular 698 de su carrera en las Grandes Ligas en el partido que los Cardenales de San Luis derrotaron por la mínima 6-5 a los Rojos de Cincinnati.

— MLB (@MLB) September 17, 2022 Con su tablazo de vuelta completa número 19 de la temporada, el veterano de 42 años se situó a dos vuelacercas de convertirse en el cuarto jugador en la historia de MLB en llegar a los 700 jonrones, lo que lo uniría a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755) y Babe Ruth (714), quienes ya son parte de este club.

Al mismo tiempo, Nolan Arenado anotó una vuelta y produjo dos para los Cardenales, que contaron también con dos anotaciones de Paul Goldschmidt; Kyle Farmer, por otra parte, lideró el ataque de los Rojos con un jonrón y dos producidas.

ASTROS 5-0 ATLÉTICOS

El toletero cubano Yordan Álvarez se fue perfecto con el bate en cuatro turnos y disparó tres cuadrangulares para cargar con la ofensiva de los Astros de Houston, que derrotaron a los Atléticos de Oakland en el regreso de su lanzador estelar, Justin Verlander, y se convirtieron en el primer equipo de la Liga Americana que obtiene su pase a la postemporada debido a la derrota de los Orioles de Baltimore contra los Azulejos de Toronto.

— MLB (@MLB) September 17, 2022 El nacido hace 25 años en Las Tunas, Cuba, se convirtió en el cuarto pelotero de la isla caribeña que pega tres jonrones en las Grandes Ligas, uniéndose en este listado a José Canseco, Yoenis Céspedes y Kendrys Morales.

Verlander (17-3), quien fue activado ayer mismo de la lista de lesionados donde estuvo por un tirón en la pantorrilla derecha, regresó por todo lo alto al lanzar cinco entradas sin hits ni carreras, registrando nueve ponches para alcanzar el triunfo.

El mexicano Adrián Martínez (4-5), quien fue tocado con cuatro vuelacercas, fue el derrotado por los Atléticos al finalizar con cuatro carreras permitidas y seis ponches en cinco entradas.

CERVECEROS 7-6 YANKEES

El torpedero dominicano Willy Adames despachó un cuadrangular y produjo cuatro carreras, mientras que Garrett Mitchell empujó la anotación de la victoria en la novena entrada para que los Cerveceros de Milwaukee dejaran en el terreno a los Yankees de Nueva York. El venezolano Omar Narváez tuvo una anotación en el encuentro por los Cerveceros.

Josh Donaldson pegó un jonrón de tres carreras, Aaron Judge anotó en dos ocasiones y los criollos Oswaldo Cabrera y Gleyber Torres pisaron el plato en una ocasión.

BRAVOS 7-2 PHILLIES

Los venezolanos Ronald Acuña Jr. y William Contreras pegaron un jonrón y remolcaron dos carreras cada uno para dejar a los Filis de Filadelfia fuera de combate y darle la victoria a los Bravos de Atlanta. Ozzie Albies empujó dos carreras y Eddie Rosario también lograron una anotación por los ganadores.

El quisqueyano Jean Segura y el inicialista Kyle Schwarber se anotaron un cuadrangular cada uno para encabezar la ofensiva de los derrotados.

GUARDIANES 4-3 MELLIZOS

El torpedero dominicano Amed Rosario despachó un doble de dos carreras y Ernie Clement anotó la vuelta de la ventaja por un picheo descontrolado en el octavo episodio para que los Guardianes de Cleveland dieran el primer golpe en una serie de cuatro duelos ante los Mellizos de Minnesota.

Con el triunfo, los Guardianes (77-66) le sacaron ventaja de cinco juegos a los Mellizos (72-71) en la carrera por el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Jake Cave registró dos remolcadas al pegar un cuadrangular en la ofensiva de los Mellizos, mientras que José Miranda logró una impulsada, Luis Arráez y Gio Urshela anotaron una carrera.

NACIONALES 5-4 MARLINS

El mexicano Josy Meneses pegó un jonrón dentro del parque y el venezolano Ildemaro Vargas disparó un doble para remolcar una carrera de la ventaja para los Nacionales , quienes ahogaron a los Marlins de Miami en Washington. El dominicano Víctor Robles logró una empujada y su compatriota Luis García anotó una por los Nacionales.

El quisqueyano Lewin Díaz conectó un jonrón de dos anotaciones por los Marlins, mientras su compatriota Bryan De La Cruz y el criollo Miguel Rojas, anotaron una vuelta cada uno .

AZULEJOS 6-3 ORIOLES

Matt Chapman mandó la pelota dos veces por encima de la pared y produjo tres carreras y George Springer fletó un vuelacercas de tres anotaciones para que los Azulejos de Toronto se distanciaran de los Orioles de Baltimore en la competencia por uno de los comodines clasificatorios a la postemporada de las Grandes Ligas.

Bo Bichette y el dominicano Rimel Tapia anotaron una carrera cada uno por los de Toronto; Gunnar Henderson conectó un vuelacercas por los Orioles.

ANGELINOS 8-7 MARINEROS

El venezolano Luis Rengifo mandó la pelota dos veces fuera del parque, anotó tres carreras y llevó cuatro vueltas al marcador para resistir el asedio de los Marineros de Seattle y, de paso, darle la victoria a los Angelinos de Los Ángeles. Mike Trout se llevó la verja del jardín central para sumar un jonrón a su cuenta.

El dominicano Carlos Santana pegó dos tablazos de vuelta completa y su compatriota Julio Rodríguez también conectó un jonrón para los Marineros.

OTROS RESULTADOS:

CACHORROS 2-1 ROCKIES

GIGANTES 0-5 DODGERS

DIAMONDBACKS 3-12 PADRES

RAYS 3-4 RANGERS

MEDIAS ROJAS 2-1 REALES

METROS 4-3 PIRATAS

TIGRES 3-1 MEDIAS BLANCAS

EFE

