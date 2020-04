Entornointeligente.com /

Hace ya más de cuatro años que Facebook presentó ‘Reacciones’ : su alternativa y extensión del famoso botón de ‘Me gusta’ con la que trata de dar opciones a sus 2.500 millones de usuarios para reaccionar a las publicaciones. Porque, desde luego, no todo nos puede gustar .

Ante la situación global que vivimos y la avalancha de información a la que estamos sometidos, puede que con estas reacciones no sea suficiente. Puede que algo no te guste, ni te encante, ni te divierta, ni te asombre, ni te entristezca, ni te enfade. Puede que, simplemente, te preocupe y quieras mostrar que algo te importa y que apoyas a quien lo dice desde la -impuesta- distancia .

Ese parece ser precisamente el objetivo de la compañía de Mark Zuckerberg con la implantación de una nueva reacción en el botón del like : ‘Me importa’ ha sido anunciada por el director de comunicaciones tecnológicas de Facebook, Alexandru Voica, en su cuenta de Twitter:

Como explica Voica: “Sabemos que este es un momento incierto, y queríamos que las personas pudieran mostrar su apoyo de manera que sus amigos y familiares sepan que están pensando en ellos “.

En Facebook, la nueva reacción ‘Care’ es un emoji que abraza un corazón y se convierte así en la séptima que aparece en la plataforma , junto a ‘Me gusta’, ‘Me encanta’, ‘Me divierte’, ‘Me asombra’, ‘Me entristece’ y ‘Me enfada’. Comenzará a implementarse esta semana en todo el mundo, y se puede usar “para reaccionar a publicaciones, comentarios, imágenes, vídeos u otro contenido” tanto en la versión de escritorio como en la versión para dispositivos móviles

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

En el caso de Messenger, la reacción se representa con un corazón que palpita y ya ha empezado a estar disponible a nivel mundial. “Para actualizar la reacción, puede presionar y mantener presionada la reacción del corazón para ver la nueva. Para volver a cambiarlo, mantenga presionada la nueva reacción nuevamente”, dice Voica

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family

To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020

