Alejandro Astesiano, durante acto de Luis Lacalle Pou, en la sede de la FOEB en Montevideo (archivo, octubre de 2019).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

65% de la población cree que Astesiano tenía cómplices en el gobierno Publicado el 4 de octubre de 2022 Sociedad 3 minutos de lectura Para el 60%, Lacalle Pou conocía los antecedentes penales del exjefe de custodia y el 70% entiende que este episodio afecta negativamente la imagen del presidente, según la Usina de Percepción Ciudadana. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes El caso del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano, imputado la semana pasada por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil , se sumó a otros episodios delicados para el gobierno que ocurrieron en las últimas semanas: la expedición del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y la flexibilización de la normativa antitabaco , medida que generó el rechazo de organizaciones y organismos internacionales, así como de la academia.

En particular, el caso de Astesiano golpea la imagen del gobierno y del presidente Luis Lacalle Pou, según un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana (UPC) realizado entre el 30 de setiembre y el 3 de octubre.

77% de las personas encuestadas entiende que este episodio afecta negativamente la imagen del gobierno, 17% considera que no la afecta, 3% no conoce el caso y 3% no sabe o no contesta.

A diferencia de otros relevamientos sobre cuestiones políticas, en los que suele observarse una diferencia marcada entre Montevideo y el interior del país, en este caso prácticamente no hay diferencias en las percepciones: 77% de los capitalinos piensa que la situación afecta negativamente al gobierno frente a 76% de las personas que residen en el interior.

En cuanto al nivel socioeconómico, las personas de nivel medio son las que menos consideran que este caso afecte negativamente al gobierno (72%), seguidas de las de nivel bajo (77%) y alto (82%).

Si se tiene en cuenta la votación de las personas en el último balotaje de noviembre de 2019, se observa que tanto entre votantes de la fórmula de la coalición de gobierno actual como entre votantes de la fórmula del Frente Amplio la amplia mayoría entiende que esta situación afecta negativamente al gobierno. Entre votantes de la fórmula frenteamplista, la valoración negativa alcanza a 95%, y la valoración de que no afecta al gobierno apenas alcanza a 2%. En votantes de la coalición gobernante, para 57% lo sucedido con Astesiano afecta negativamente al gobierno, mientras que para 35% no lo afecta.

Por otra parte, 70% de las personas encuestadas concuerdan con que el caso Astesiano daña la imagen del presidente Luis Lacalle Pou, 22% considera que no la afecta, 3% no conoce el caso y 5% no sabe o no contesta. No hay diferencias significativas por nivel socioeconómico, y en Montevideo hay mayor porcentaje de personas que entienden que el episodio afectará negativamente al presidente, en comparación con el interior, aunque la diferencia es pequeña (73% frente a 67%).

De acuerdo al voto en el balotaje de noviembre de 2019, entre quienes apoyaron a la fórmula del Frente Amplio 93% cree que esta situación afecta negativamente al presidente. Entre quienes votaron a la fórmula del actual gobierno, 45% entiende que el presidente se ve afectado negativamente. Sólo 2% de los votantes de la fórmula del Frente Amplio entienden que el caso Astesiano no daña la imagen del presidente, mientras el porcentaje es 48% en votantes de la coalición.

Negocios en la Torre Ejecutiva Las personas encuestadas fueron consultadas por su opinión sobre el hecho de que Astesiano utilizara su oficina en el piso cuarto de la Torre Ejecutiva para llevar a cabo sus actividades ilegales. Para 65% Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno, mientras que 19% consideró que actuó sin que nadie lo supiera y 16% no respondió a la consulta.

Teniendo en cuenta la votación en el último balotaje, 87% de los votantes de la fórmula del Frente Amplio considera que Astesiano tenía cómplices dentro del gobierno, sólo 2% entiende que actuó sin que nadie supiera y 11% no respondió a la consulta. Entre los votantes de la fórmula de la coalición multicolor, para 39% tenía cómplices dentro del gobierno, para 43% actuó sin que nadie supiera y 18% no respondió a la consulta.

Además, para la amplia mayoría de la población encuestada (60%) el presidente conocía los antecedentes del custodio presidencial: 36% cree que conocía todos los antecedentes y 24% que conocía algunos. Por el contrario, para 29% de las personas encuestadas, Lacalle Pou no conocía los antecedentes.

Ficha técnica El relevamiento se realizó entre el 30 de setiembre y el 3 de octubre de 2022. Se obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

