Entornointeligente.com /

Universidad de la República, sobre la avenida 18 de Julio, en Montevideo (archivo, julio de 2022).

Foto: Ernesto Ryan

64% de la población está en desacuerdo con que no se otorguen recursos incrementales a Udelar en la Rendición de Cuentas Publicado el 22 de julio de 2022 Parlamento 1 minuto de lectura Las personas de nivel socioeconómico medio fueron las que mostraron mayor rechazo al no aumento del presupuesto universitario, según la Usina de Percepción Ciudadana. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En la Rendición de Cuentas enviada al Parlamento a fines de junio , el Poder Ejecutivo resolvió no otorgar recursos incrementales para la Universidad de la República (Udelar). Algunos legisladores oficialistas manifestaron posteriormente su voluntad de conseguir esos recursos mediante reasignaciones , pero hasta el momento no hay una definición al respecto y las negociaciones en la coalición gobernante continúan.

Según un estudio realizado por la Usina de Percepción Ciudadana, 64% de la población uruguaya está en desacuerdo con que no se otorguen recursos incrementales a la Udelar en la Rendición de Cuentas, mientras que 17% se mostró de acuerdo, 15% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 4% no sabe o no contesta.

¿Cuál es tu opinión acerca de que el gobierno no haya incluido aumento de presupuesto a la Universidad de la República en esta Rendición de Cuentas? El relevamiento, llevado a cabo entre el 8 y el 11 de julio, mostró que el grupo de 30 a 44 años resultó ser el más contrario al no aumento del presupuesto para la Udelar: 75% afirmó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con la medida. En el otro extremo, sólo 58% de los encuestados de entre 45 y 59 años se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Las personas de nivel socioeconómico medio fueron las más adversas al no incremento del presupuesto: casi tres cuartos se mostraron en desacuerdo o muy en desacuerdo con la decisión. Entre las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos bajo y alto, dicha proporción fue de 55%.

No se observan grandes diferencias en la distribución de respuestas en los habitantes de Montevideo y del interior. En tanto, el nivel de acuerdo con no otorgar incremento es levemente mayor entre los hombres que entre las mujeres. Así, mientras 21% de los hombres se mostró de acuerdo o muy de acuerdo con la medida, entre las mujeres dicha proporción desciende a 14%.

Asimismo, el acuerdo con la propuesta del Ejecutivo resultó ser mucho mayor entre los votantes de la coalición gobernante (32%), que entre los votantes del Frente Amplio (3%).

Ficha técnica Se utilizó una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La elección de las personas fue definida según género y estratos de edad, utilizando proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas mediante protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Udelar Usina de percepción ciudadana Rendición de Cuentas Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com