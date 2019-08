Torres no descarta apelar su suspensión

Entornointeligente.com /

El panameño Román Torres, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS, no descarta apelar su suspensión 10 partidos, tras dar positivo en una sustancia que mejora el rendimiento.

Ayer en conferencia de prensa, Torres se mostró triste tras conocer noticia, que le trajo como consecuencia la sanción y una multa del 20 % de su salario.

“Estoy muy triste por esta noticia, Siempre he respetado el juego limpio. Me siento triste por lo que significó para mi país, soy el capitán de la selección, me duele por mi fundación, por mi academia”, agregó el defensor de los Seattle Sounders

Publicidad Al ser consultado sobre una posible apelación dijo que no se descarta. “Estamos en eso (apelación) mi representante y mi abogado se están encargando de ese tema”

Por otro lado, el jugador dijo que la MLS le había notificado del positivo en el mes de abril, antes de la Copa de Oro, pero que desconocía cual era la sustancia

“Espero que todo pase lo más rápido posible y regresar nuevamente más fuerte que nunca”, expresó

Al ser preguntado si había hablado con el técnico del Seattle Sounders, Brian Schmetzer, comentó que si, y que le dijo que estuviese tranquilo

“Ayer hablé con el técnico, me dijo que estuviera tranquilo, y que estos días estuviera trabajando y no bajará el ritmo y que para los ‘playoffs’ iban a contar conmigo. El ‘profe’ dijo que iban hablar para ver si me bajaban la suspensión de los partidos”, expresó

