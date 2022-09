61 años después, Aaron Judge empata récord de Roger Maris

Entornointeligente.com /

Aaron Judge empató el récord de Roger Maris en la Liga Americana de 61 jonrones en una temporada, y anotó el miércoles por la noche para los Yankees de Nueva York contra los Azulejos de Toronto.

El toletero de 30 años condujo un lanzamiento de cuenta completa de Tim Mayza sobre la cerca del jardín izquierdo en la séptima entrada en el Rogers Centre.

Judge superó los 60 jonrones que conectó Babe Ruth en 1927, que se había mantenido como la marca de las Grandes Ligas hasta que Maris la rompió en 1961. Las tres estrellas alcanzaron esos enormes números jugando para los Yankees.

61 years since 61. Aaron Judge has written his name alongside Roger Maris in baseball's record books. pic.twitter.com/1V4Gums34C

— New York Yankees (@Yankees) September 29, 2022 Barry Bonds tiene el récord de Grandes Ligas de 73 para los Gigantes de San Francisco en 2001.

Judge había estado siete juegos sin un jonrón; su sequía más larga esta temporada fue de nueve a mediados de agosto. Este fue el juego número 155 de la temporada de los Yankees, dejándolos siete más en la temporada regular.

Judge comenzó el día bateando .314 con 128 carreras impulsadas, también los mejores totales en la Liga Americana. Tiene la oportunidad de convertirse en el primer ganador de la Triple Corona de la Liga Americana desde Miguel Cabrera de Detroit en 2012.

Maris bateó el número 61 para los Yankees el 1 de octubre de 1961 contra el lanzador de los Medias Rojas de Boston, Tracy Stallard.

La marca de Maris se ha excedido seis veces, pero todas han sido contaminadas por el hedor de los esteroides. Mark McGwire conectó 70 jonrones para los St. Louis Cardinals en 1998 y 65 al año siguiente, y Bonds lo superó. Sammy Sosa tuvo 66, 65 y 63 durante un lapso de cuatro temporadas a partir de 1998.

McGwire admitió haber usado esteroides prohibidos, mientras que Bonds y Sosa negaron haber usado drogas para mejorar el rendimiento a sabiendas. Major League Baseball comenzó a probar con sanciones por PED en 2004, y algunos fanáticos, quizás muchos, hasta ahora han considerado a Maris como la poseedora del récord «limpio».

Entre los bateadores más altos en la historia de las Grandes Ligas, el juez de 6 pies 7 pulgadas irrumpió en la escena el 13 de agosto de 2016, con un jonrón desde la barandilla sobre el bar deportivo del jardín central del Yankee Stadium y hacia la red sobre Monument Park. Siguió a Tyler Austin al plato y se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en jonrones en sus primeros turnos al bate en las Grandes Ligas en el mismo juego.

Judge conectó 52 jonrones con 114 carreras impulsadas al año siguiente y fue ganador unánime del premio al Novato del Año de la Liga Americana. Las lesiones lo limitaron durante las siguientes tres temporadas y se recuperó para conectar 39 jonrones con 98 carreras impulsadas en 2021.

A medida que se acercaba a su última temporada antes de la elegibilidad de agente libre, Judge rechazó el día inaugural la oferta de los Yankees de un contrato de ocho años por un valor de $ 230.5 millones a $ 234.5 millones. La propuesta incluía un promedio de $30.5 millones anuales entre 2023 y 2029, y su salario este año sería de los $17 millones ofrecidos por el equipo en el arbitraje o los $21 millones solicitados por el jugador.

En junio se llegó a un acuerdo por $19 millones por un año, y Judge se dirige a esta temporada baja con probabilidades de obtener un contrato de los Yankees u otro equipo por $300 millones o más, quizás superando los $400 millones.

Judge conectó seis jonrones en abril, 12 en mayo y 11 en junio. Obtuvo su cuarta selección All-Star y entró al receso con 33 jonrones. Conectó 13 jonrones en julio y bajó a nueve en agosto, cuando las lesiones lo dejaron menos protegido en el orden de bateo y los lanzadores lo dieron 25 boletos.

Se convirtió en el quinto jugador en tener una parte del récord de la temporada de la Liga Americana. Nap Lajoie anotó 14 en la primera temporada de la Liga Americana como liga mayor en 1901, y su compañero de equipo en los Atléticos de Filadelfia, Socks Seabold, anotó 16 al año siguiente, una marca que se mantuvo hasta que Babe Ruth anotó 29 en 1919. Ruth estableció el récord cuatro veces en total, con 54 en 1920, 59 en 1921 y 60 en 1927, marca que se mantuvo hasta los 61 de Maris en 1961.

Maris tenía 35 años en julio de 1961 durante la primera temporada, el calendario de cada equipo aumentó de 154 juegos a 162, y el comisionado de béisbol Ford Frick dictaminó que si alguien superaba a Ruth en más de 154 juegos «tendría que haber alguna marca distintiva en los libros de récords para muestran que el récord de Babe Ruth se estableció bajo un calendario de 154 juegos».

Esa «marca distintiva» se conoció como un «asterisco» y se mantuvo hasta el 4 de septiembre de 1991, cuando un comité de precisión estadística presidido por el comisionado Fay Vincent votó unánimemente para reconocer a Maris como poseedora del récord.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com