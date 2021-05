600 salones de belleza piden que los dejen trabajar

Bajo el lema “Nuestros negocios también son esenciales”, los profesionales del Sector de Cuidado, Bienestar e Imagen Personal (Secubip) rechazan el cierre impuesto por el Gobierno a sus negocios y recuerdan que en sus salones no se producen los contagios. Yorleny Córdoba, vocera de Secubip, explicó a DIARIO EXTRA que estas 600 pymes del sector han respondido una encuesta interna donde aseguran que han cumplido todos los protocolos sanitarios que el Ministerio de Salud les impuso, por lo cual rechazan que, de forma unilateral, las autoridades los incluyeran en el cierre pactado hasta el 9 de mayo. El movimiento ciudadano Secubip representa al sector del bienestar, cuidado e imagen personal del país; incluye academias, salones de belleza, barberías, peluquerías y afines. “Desde Secubip levantamos la voz defendiendo nuestros negocios, que representan el sustento de nuestras familias. Somos conscientes de la situación de emergencia que estamos viviendo y es por eso que desde el inicio hemos acatado las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno y el Ministerio de Salud, y lo seguiremos haciendo”, señaló Córdoba. Agregó que cuando el Ejecutivo se reunió con los representantes del sector empresarial ella estuvo presente y ni siquiera se les permitió exponer sus argumentos. Tampoco hubo razones técnicas, solo imposiciones. NO SON FUENTE DE CONTAGIO Estas pymes insisten en que no es en sus establecimientos donde se producen los contagios. Señalan que su dinámica de trabajo es con cita previa, un cliente a la vez y sin acompañantes, por lo que no se generan aglomeraciones de ningún tipo. Además, han cumplido rigurosamente todos los protocolos sanitarios establecidos. “Nuestros servicios siempre han tenido normas de higiene similares aun antes de la pandemia por Covid-19”, agregó Córdoba. “No hay una justificación técnica (del Gobierno), por qué cierra unos negocios y otros no, las medidas que nos dieron fueron meramente informativas, y no de consenso y diálogo en momentos en que hay que reconstruir la economía”, enfatizó. El cierre de una semana para este sector implica la pérdida de millones de colones.

Martes 04 Mayo, 2021

