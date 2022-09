60% de mujeres en la industria tecnológica han rechazado una oportunidad laboral por  responsabilidades domésticas 

Entornointeligente.com /

El mundo laboral en la industria de la tecnología es uno de los más complicados para escalar profesionalmente. Llegar a ser un líder en el sector es difícil, y más aún para las mujeres. De acuerdo con el estudio The Network Effect: How Women Beat the Odds to Get to the Top in Tech, de Boston Consulting Group (BCG) y Women’s Forum , tanto hombres como mujeres en la industria tecnológica son igual de ambiciosos en el aspecto profesional, pero estas últimas tienen menos oportunidades que sus contrapartes.

Tras una encuesta a 1,500 profesionales de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido; y 30 entrevistas a profundidad, se descubrió que las mujeres son incluso ligeramente más ambiciosas que los hombres, ya que buscan obtener una promoción en los próximos 1 a 3 años.

Mujeres y hombres tienen un alto nivel de experiencia en conocimientos tecnológicos. Es decir, las mujeres en este sector son tan hábiles como ellos. Sin embargo, el estudio demostró que los obstáculos que encuentran las profesionales al momento de movilizarse en la industria tecnológica son mayores a los que enfrentan los hombres:

Responsabilidades como cuidadoras: tener que atender a sus hijos resulta en ausencias prolongadas al trabajo. El 60% de las encuestadas afirmó haber rechazado una posición debido a sus labores en casa, por el tiempo que eso conllevaría.

Pocos modelos a seguir: en la industria tecnológica, no existen muchas líderes a nivel senior que puedan cumplir el rol de modelo a seguir para las profesionales más jóvenes.

Mayor presión para demostrar su capacidad: si bien tienen las mismas habilidades para el manejo de herramientas y conceptos tecnológicos, las profesionales del sector sienten que están más presionadas al momento de demostrar su talento.

«Para aumentar la representación de mujeres en posiciones de liderazgo en tecnología, las compañías deben tomar acción con mucha determinación. No basta con poner cuotas de género en la contratación, para que la presencia de mujeres sea relevante y sostenible se requiere crear las condiciones para que el liderazgo femenino se pueda desarrollar. Un factor clave para que esto ocurra es potenciar las redes de mentoring que permitan a las mujeres potenciar habilidades y gestionar las dificultades que encontrarán a lo largo de su camino de liderazgo», explica el Managing Director de BCG, Carlos Paci.

Estos obstáculos restan confianza al momento de tomar decisiones de carrera: elecciones como un cambio de trabajo, las mujeres tienden a depender más de agentes externos, como una red de apoyo familiar, social y profesional. Sin embargo, los hombres tienden a recaer en su propia confianza respecto a sus habilidades.

Ante esta situación, BCG y Women’s Forum proponen una serie de acciones que las empresas y áreas del sector tecnológico deben adoptar para hacer de esta industria, una más equitativa:

Ser más flexibles al momento de asignar horarios y periodos de ausencia. Es necesario reconocer las responsabilidades del hogar, tanto para mujeres como hombres. Se debe buscar incluir y atraer a las profesionales hacia estas habilidades y puestos de trabajo tempranamente en su carrera. Es necesario crear programas de mentoría, sponsorships, y redes de afiliación laboral, con el objetivo de guiar y asesorar a las profesionales de la tecnología. Reconocer y visibilizar a las modelos a seguir, con quienes las profesionales puedan sentirse identificadas y en quien puedan aspirar a convertirse.

Puede leer el estudio completo haciendo clic aquí .

