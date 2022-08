Entornointeligente.com /

Shanghái, el 11 de agosto.

Foto: Héctor Retamal / AFP

60% de la población aprobaría un TLC con China, según Equipos Publicado el 11 de agosto de 2022 Sociedad 2 minutos de lectura El porcentaje baja a 51 si el Mercosur no apoya la negociación. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La consultora Equipos sondeó cuál es la opinión de la población sobre un posible tratado de libre comercio (TLC) con China y 60% de los encuestados dijo estar de acuerdo, 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 12% dijo estar en desacuerdo y el restante 8% no opinó. Por lo tanto, «la opinión favorable a firmar el TLC es ampliamente mayoritaria en la población, y el desacuerdo muy minoritario (12%)», asegura el informe presentado este miércoles en Subrayado .

La opinión favorable al TLC con el gigante asiático se ha mantenido muy estable en las mediciones de la consultora. En la primera encuesta de octubre de 2021, 64% dijo estar a favor; esa cifra bajó a 60% en la medición de abril de este año y se mantuvo en la de julio.

La situación cambia ligeramente cuando se consulta sobre qué debería hacer Uruguay si el Mercosur no apoya la firma del tratado. La mayoría de la población sigue estando a favor de avanzar con el acuerdo, pero se reduce a 51%, mientras que el porcentaje de quienes no avanzarían sin el apoyo del bloque regional asciende a 44%. «Es decir, la mayoría continúa apoyando el TLC, pero claramente en un escenario de opiniones mucho más dividido», acota el informe de la consultora.

La medición sobre la opinión acerca de qué tendría que hacer Uruguay si no cuenta con el apoyo del Mercosur ha variado en las distintas encuestas. El apoyo a avanzar cae moderadamente, de 56% en octubre de 2021 a 51% en julio 2022, mientras que el de quienes opinan que el gobierno no debe firmar sin el respaldo de los países vecinos aumenta significativamente: de 34% a 44%.

Como en todas las mediciones, las opiniones cambian según la ideología de los encuestados. Según el informe de Equipos, en la derecha y centroderecha el apoyo es muy elevado (73%), y en el centro también, casi con la misma intensidad (66%). Por otra parte, entre los identificados con la izquierda y centroizquierda el escenario es más dividido, pero igual favorable para la firma del acuerdo, con 42% de las personas apoyando el avance en la negociación.

En la derecha el apoyo a avanzar aunque no se tenga el respaldo del Mercosur es de 59%, un porcentaje casi idéntico al del centro (58%). Sin embargo, quienes se identifican con la izquierda invierten el escenario: 65% se opone a avanzar sin el visto bueno del Mercosur.

«La firma o no del TLC con China ante la no autorización del Mercosur es el factor de mayor división ideológica y política respecto al tema en la población, más incluso que la conveniencia o las implicancias de firmar o no un TLC con China. Pero el alineamiento no es absoluto. Tanto en la izquierda como en la derecha hay un grupo de alrededor de un tercio que tiene una visión diferente a la de la mayoría de su segmento», agrega el informe.

Asimismo, Equipos Consultores mide el conocimiento que la población tiene sobre el tema y los resultados muestran que «ha aumentado en los últimos meses: 34% dice haber escuchado hablar y tener una idea clara sobre el tema, 50% sostiene que escuchó hablar, pero no tiene una idea clara y 14% no escuchó hablar sobre el tema». Esto implica que 84% de los encuestados escuchó hablar sobre el tema, un porcentaje significativamente mayor al recogido en la primera medición (71%).

Los resultados de Equipos están alineados con los que presentó la Usina de Percepción Ciudadana en julio de este año . En cuanto a la posición respecto del eventual acuerdo, y teniendo en cuenta que aún no se conocen los contenidos de la negociación, el resultado de la encuesta de la Usina arrojó que existe una predisposición favorable al tratado. Ante la pregunta «¿Cuán de acuerdo estás con que Uruguay firme un TLC con China?», 61% dijo estar de acuerdo (32% muy de acuerdo y 29% de acuerdo), 9% dijo estar en desacuerdo (3% muy en desacuerdo y 6% en desacuerdo), 26% respondió que desconocía los temas del tratado y 4% no sabe o no contesta.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo TLC Uruguay – China Mercosur Encuestas Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com