6 productos que seguro no tienes pero te cambiarán la vida

Elie Saab S'19 (Crédito; IMaxTree) Existe una línea muy fina entre lo que quieres y lo que necesitas. Mi mamá siempre me lo recuerda cada vez que me quiero gastar todo mi dinero en algo que, en retrospectiva, no vale la pena. Hace unos días estaba dando vueltas en Sephora y me encontré (y enamoré) de 6 productos que son indispensables en la vida de cualquiera.

1. Mini stick para deshacerte de los ojos cansados Olvídate de las ojeras y los ojos cansados con este mini stick. También tiene propiedades anti-arrugas que refrescarán tu piel al instante. Aplica con toques ligeros para fingir que dormiste mil horas y descansaste mucho.

Tony Moly Cool Eye Stick Summer Scuba ($325, sephora.com.mx) 2. Aceite para una luminosidad instantánea Publicidad El pelo necesita protección del calor y los rayos UV. Este aceite es ideal para darle ese cuidado a través del día, aparte de que suaviza, acondiciona y da un brillo especacular. Lo podrás llevar a todas partes en su presentación travel size. Infalible para darle un boost a cualquier tipo de fibra capilar.

Bumble & bumble Hairdresser’s Invisible Oil Travel Size ($350, sephora.com.mx) 3. Acondicionador en seco La regla de oro es siempre que uses shampoo, tienes que usar acondicionador. Y funciona igual con los tratamientos en seco. Este Dry Conditioner prolonga la vida del Dry Shampoo mientras que da los mismos beneficios que un acondicionador normal. Refrescando y cuidando la fibra capilar.

Drybar Detox Dry Conditioner ($290, sephora.com.mx) 4. Primer para unas pestañas dramáticas Para unas pestañas voluminosas y rizadas que duran horas y horas, necesitas un primer. Esta fórmula está enriquecida con ingredientes que cuidan tus pestañas y amplifican los efectos de cualquier máscara. Intensificarás tu look con una sola aplicación.

Yves Saint Laurent Mascara Volume Effect Faux Cils FLash Primer ($595, sephora.com.mx) 5. Esponja de silicona Aunque las brochas y los BeautyBlenders siempre son los preferidos, esta esponja de silicona es mágica. Es eficiente, higiénica y se lava en cuestión se segundos. Pero eso no es lo mejor, como está hecha con un material no poroso, es anti-desperdicio. Ahorrándote muchísimo producto (y tiempo). Funciona con bases fluidas, correctoras y BB y CC creams.

Sephora Collection Silicone Makeup Sponge ($130, sephora.com.mx) 6. Fragancia on-the-go Nunca hay que subestimar el poder de una fragancia. En especial cuando la puedes llevar contigo a todas partes para re-aplicar cuando más lo necesitas. Puedes escoger el aroma que quieras, aunque yo recomiendo uno suave que te regresa a la paz de una mañana tranquila.

Maison Margiela Replica Lazy Sunday Morning Rollerball Eau de Toilette 10ml ($575, sephora.com.mx)

LINK ORIGINAL: Elle MX

