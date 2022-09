6 juegos que nos han llevado a la Luna ahora que la NASA planea regresar a ella

Entornointeligente.com /

Desde Super Mario Odyssey a Wolfenstein, no son pocos los juegos que nos han permitido pisar la Luna.

Imagina que vuelves a tu adolescencia y te explican en clase que un tal Neil Amstrong , junto a su equipo, viajó a la Luna en 1969 . Pues bien, parece que la historia volverá a repetirse con la misión de Artemis. Actualmente la operación se ha pospuesto unos días debido a un error técnico, pero el caso es que el ser humano vuelve a la Luna de mano de la NASA . Automáticamente hemos pensado en hacer este curioso recopilatorio de algunos juegos donde vamos a la Luna.

Inevitablemente en 3DJuegos hemos visto que les hemos sacado ya años de ventaja con muchos de estos juegos donde viajamos a la Luna que quizá no recordaste. ¿Te imaginas conducir en el espacio, pegar tiros en la nada, explorar en terreno lunar y hacer todo tipo de diabluras en estaciones espaciales? Todo eso y más vamos a ver con estos 6 juegos que también nos han llevado a la Luna .

Gran Turismo 6

Posiblemente sea el juego que más sorprende de esta lista, pero su director ya lo explicó hace varios años. En Gran Turismo 6 podemos conducir por la Luna con un Rover . Eso sí, Polyphony Digital lo quisieron hacer tan real que al final conduces bastante lento. Es una curiosidad que no podía faltar debido a que sustituyes la potencia de los coches por la gravedad lunar de este Rover. El resultado lo podéis observar por vosotros mismos.

Borderlands: The Pre-Sequel

Todos sabemos lo que la saga Borderlands nos aporta. En la precuela tuvimos el placer de visitar la Luna y no precisamente para hacer dos recados. Ya sabemos lo que nos puede esperar la Luna de la mano del enigmático villano Jack el Guapo . En este caso nos toparemos con lo de siempre: cabronazos, enemigos, acción, humor y misiones por un tubo.

Wolfenstein: The New Order

Imagina que la Segunda Guerra Mundial la hubieran ganado los alemanes. Desde luego que habrían pasado un montón de cosas distintas, pero MachineGames ha ido más allá. En este caso los nazis tienen una base lunar que contienen las claves de descifrado nuclear del Reich. Todo ello lo desbarata, como siempre, la leyenda William «B.J.» Blazkowicz , cuya profesión es destrozar nazis. Y como es habitual, misión cumplida soldado .

Destiny

Era evidente que esta saga iba a hacer acto de aparición en esta lista. Destiny nos aportaba en la Luna un espacio único repleto de cavernas de la colmena . Se trata de un escenario donde se instaló Crota, hijo de Oryx, derrotando a miles de guardianes para luego esperarnos en las galerías subterráneas. En Destiny 2 representa el lugar que oculta la pirámide de la oscuridad más cercana a la Tierra escondiendo muchos horrores que tan sólo con ver su tráiler podéis presenciar.

Super Mario Odyssey

Nuestro fontanero favorito no podía pasar desapercibido en este recopilatorio, por algo está en la imagen de arriba. Mario Bros se embarca, como siempre, a rescatar a su querida princesa Peach de las manos de Bowser, pero antes tiene que dejar su sello en el Mundo Luna donde tiene que recoger muchas energilunas en un escenario donde puedes saltar mucho más alto , y en el que la diversión está más que garantizada.

Deliver Us to the Moon

Eres un astronauta con una misión muy ambiciosa: salvar a la humanidad de una catástrofe. Solo cuentas con la ayuda de un amiguito, un robot que te ayudará a explorar e investigar bases abandonadas . El juego es corto e intenso, pero la aventura no se queda solo ahí. Hay un mensaje muy profundo detrás de la historia que puede dejar pensándonos sobre la acción del ser humano respecto a la energía.

A pesar de todos estos juegos, hay varios más en los que hemos estado en la Luna. Si crees que hay algún otro juego que merezca estar en un próximo especial similar puedes dejarlo en los comentarios . De hecho, lo haremos en un futuro porque la NASA ha confirmado que quiere volver a la Luna en tres años. Que no os extrañe vernos haciendo un especial similar en un tiempo, pero esta vez con las aportaciones de nuestros lectores .

