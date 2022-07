6 em cada 10 docentes se formaram à distância; número mais que dobrou em 10 anos, diz Todos Pela Educação

Entornointeligente.com /

20/07/2022 23h00 Atualizado 20/07/2022

1 de 1 Aulas remotas em plataformas online. — Foto: Divulgação UBM Aulas remotas em plataformas online. — Foto: Divulgação UBM

Em média, 6 a cada 10 alunos que concluíram cursos de formação inicial de docentes (Pedagogia e Licenciatura) entre 2010 e 2020 fizeram educação a distância (EAD) . É o que mostra um novo estudo do Todos Pela Educação que analisou dados do Censo da Educação Superior e que será divulgado na quinta-feira (21).

O levantamento mostra que em 2010, 231.581 pessoas concluíram cursos voltados à formação de professores. Em 2020, foram 235.055, o que representa um crescimento de 1,5% em 10 anos .

E, enquanto a fatia de formandos que fizeram ensino presencial (rede pública e privada) caiu, aquela referente à educação a distância cresceu 109,4% no mesmo período .

Gabriel Corrêa, líder de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, vê perigo nestes números.

«A formação inicial de professores na modalidade EAD, que deveria ser uma exceção, se tornou a principal estratégia de formação docente no país, o que é extremamente grave. Formar professor é coisa séria. Precisa de tempo, de discussões aprofundadas sobre a docência, de vivência nas escolas, de simulações de situações reais de sala de aula», diz.

O especialista defende que a modalidade deveria ser melhor fiscalizada e regularizada pelo Ministério da Educação.

«O MEC precisa melhorar os processos regulatórios e a avaliação que faz dos cursos. Não podemos ter essa proliferação de cursos, sem clareza sobre a qualidade da formação inicial que vem sendo ofertada para os nossos futuros professores», avalia.

Em maio, o g1 mostrou que faculdades de pedagogia com avaliações de qualidade defasadas e notas baixíssimas no MEC tem atraído alunos com mensalidades abaixo de R$ 200 . Com formato majoritariamente EAD, os cursos têm muita teoria e pouca prática.

O Ministério da Educação foi procurado para comentar o novo levantamento do Todos Pela Educação, mas não respondeu até a última atualização.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

