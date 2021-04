58% de los venezolanos redujeron sus porciones de alimentos

Entornointeligente.com / CARACAS — Más de 90% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria, según desprendió una encuesta del Observatorio venezolano de seguridad alimentaria y nutrición (Ovsan), realizada entre diciembre de 2020 y febrero pasado.

El estudio también alertó que 58% de las personas redujeron las raciones de los alimentos, además que 44% de los individuos trabaja para adquirir sólo comida y 17 % acepta trabajos de alto riesgo para percibir más ingresos.

El 43% de la muestra redujo los gastos de salud y educación para comprar alimentos y 51% ha pedido colaboración en dinero o alimentos.

De acuerdo con la información difundida por el Centro de Comunicaciones Nacional del gobierno interino, 70% de las personas no comen carnes, 92,8% no comen vísceras y el 86,3% no comen pescado, manteniendo una dieta básicamente de harinas y carbohidratos.

Otro de los pesare que enfrentan los venezolanos es la falla de servicios básicos como falta de agua, donde 10% de los hogares no tienen agua, 51,9% no tiene gas, 94% no tiene servicio eléctrico un día al mes y 21,6% tiene bajones de luz, según divulgó el diario El Impulso.

Por otra parte, otras de las situaciones que está afectando la calidad de vida de la población es la nutrición de los niños del país, pues 3 de cada 10 niños presentan problemas de nutrición y aclaman por comidas nutritivas entregadas por las escuelas.

Redacción Caracas

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com