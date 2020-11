$5,7 millones en medicinas caducadas registra el IESS

Tipos. Multivitamínicos, antivirales, analgésicos, antiflamatorios y anestésicos son algunos de los medicamentos caducados. Las pérdidas serían desde 2007, en 101 unidades de salud. Fiscalía lleva una investigación.

Al menos 3.804 medicamentos caducados a nivel, de 101 unidades de salud, registra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) entre 2007 y 2020.

Esto representa una pérdida de 5,7 millones de dólares para el sistema de salud nacional. A esta cifra se le sumaría 1 millón de dólares que se pudieron canjear entre 2019 y 2020.

Prefirieron que no sirvan

Los medicamentos caducados que más se encontraron entre 2007 y 2018 son paracetamol líquido oral, sales de rehidratación, complejo B, cefalexina, loratadina, omeprazol, sodio cloruro, eritromicina, metoclopramida y ketorolaco.

Mientras que entre 2019 y 2020, los medicamentos con más unidades caducadas han sido: complejo B, aciclovir, dicloxacilina, paracetamol líquido oral, bencilpenicilina benzatínica, ketorolaco, hidrocortisona, lidocaína, ciprofloxacina y oxitocina.

Muchos de éstos, son indispensables para pacientes con cáncer o VIH . Saúl Terán (32), cuenta que desde hace ocho años recibe tratamiento para el sida; sin embargo, desde 2017 el tratamiento se ha detenido por periodos, ya que el IESS no le entregaba la medicina.

“Varias veces me dijeron que no tenían el medicamento, que fuera el siguiente mes. Lo que hace la benzatínica, por ejemplo, es mantener elevadas tus defensas y el tratamiento no se puede interrumpir”, comenta Terán, quien señala que el precio de las dosis entre pastillas y ámpulas puede ser de hasta $1.000. “Lamentablemente yo soy guardia de almacén y mi sueldo no me alcanza”.

Cómo Terán, la salud de cientos de miles de ecuatorianos se ha visto afectada por el mal manejo del IEES.

Investigación

Debido al hallazgo de varios lotes de medicamento e insumos caducados, la Fiscalía General de Ecuador (FGE) abrió una investigación en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito (HCAM) . La institución señala que, además, hay siete investigaciones abiertas en otras casas de salud. Por su parte, el IESS ha detallado que son 10 hospitales los que presentan el mayor número de pérdidas. (Ver recuadro)

La denuncia que ‘destapó’ este hecho, la hizo el gerente subrogante del HCAM, Darío Mora, quien detalló que tampoco existe la infraestructura adecuada para mantener en buen estado los insumos.

Esto ha sido confirmado por Jorge Wated, presidente del Directorio IESS, quien dijo que han realizado un inventario físico en el que se suman, además de la caducidad de medicamentos, compras excesivas en diversos hospitales, un inadecuado sistema de almacenamiento y distribución y el robo de medicamentos que, en hospitales como el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, ascienden a 1 millón de dólares, “concluiríamos que e indispensable cambiar el sistema de compras”.

Por su parte, Xavier Solórzano, viceministro de Salud, agrega que ha existido “desconcentración” administrativa en el sistema de salud. Por eso, han planteado juntar los esfuerzos de cada institución de salud pública.

Estrategia

Solórzano asegura que los millones de dólares perdidos por caducidad de medicinas, también tienen que ver con la falta de estrategias de seguimiento.

El funcionario asegura que trabajan en la digitalización de historias clínicas y recetas, para tener conocimiento del camino que una medicina recorre hasta ser prescrita. “Permitirá reducir los errores y fortalecer el uso racional de medicamentos”.

A través de un decreto presidencial se aplicará un nuevo protocolo para adquisición de medicamentos para erradicar las prácticas nocivas en los contratos para el Seguro Social, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. El plan durará un año y medio en ejecutarse. (AVV)

” Nos parece un acto criminal dejar caducar medicamentos, mientras hay ciudadanos que ruegan y hacen fila por medicamentos”. Jorge Wated, presidente Directorio IESS.

” Millones de dólares (de medicamentos) abandonados, botados por aquí por allá”. Xavier Solórzano, viceministro de Salud.

Verdad tras la medicina

La Fiscalía General de Ecuador (FGE) abrió una investigación tras el hallazgo de lotes de medicinas caducadas. Durante la emergencia sanitaria, pacientes con enfermedades catastróficas hicieron plantones por la falta de medicamentos. El cuadro básico del sistema público, tiene 950 medicamentos. Preocupación por proceso de compra de medicinas

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) y la Cámara de Industriales y Productores de Medicamentos Ecuatorianos (CIPME), expresaron su preocupación por el sistema de adquisición de medicinas para hospitales públicos (IESS, ISSFA y MSP).

El sector farmacéutico señala que no se está respetando el Acuerdo Productivo Nacional -firmado en 2018-, para fomentar la inversión y el desarrollo de la producción nacional de medicamentos. “Tampoco ha llamado a la Industria Farmacéutica Nacional para socializar el proceso a fin de corregir los errores que se cometieron en la compra pública del 2016, cuando en lugar de provocar un ahorro, se promovieron compras desorganizadas, precios altos y corrupción en hospitales públicos”, indicó en un comunicado.

El proceso de licitación corporativa del almacenamiento, distribución y entrega de medicamentos y bienes estratégicos en Salud se lanzará el 30 de noviembre. Mientras que la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos iniciará su proceso de ejecución el 4 de enero de 2021, indicó el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La inversión sería de 1.000 millones de dólares.

