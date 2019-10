El soldado Okay no fue a la guerra en Mendizorroza – AS.com

Entornointeligente.com /

Al Celta le faltó espíritu bélico en Mendizorroza. El Alavés planteó una guerra, cometiendo el cuádruple de faltas que los vigueses (20 a 5) y bombardeando con su fútbol directo. Para ese tipo de batallas el futbolista mejor dotado en el cuadro celeste es Okay Yokuslu. Sin embargo, no hubo ni rastro en Vitoria del carácter militar que el pivote había ensalzado días antes en París. La foto del turco y de sus compañeros de selección el pasado lunes contra Francia dio la vuelta al mundo. Realizaron un saludo militar después del empate logrado ante los galos, un gesto que se entendió como una muestra de apoyo a los bombardeos ordenados por Recep Erdogan, el presidente de Turquía, sobre la población kurda en el norte de Siria.

Las críticas por esa exaltación bélica han perseguido a Okay hasta Vigo. Aparecieron pintadas llamándole "fascista" y reivindicando libertad para Kurdistán. Uno de esos mensajes cubre su foto en los bajos de Balaídos. La semana de la polémica se cerró para el mediocentro siendo víctima de una ofensiva aérea. Lucas Pérez centró y Magallán se elevó por encima de Okay para marcar el 1-0. El turco, de 1,91 de estatura, no presentó resistencia y minutos después Escribá lo sustituyó. Se fue al banquillo habiendo cometido una falta.

