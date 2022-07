5 Platos para comer en La Milanesa, en honor a su 5° aniversario

Entornointeligente.com /

La Milanesa Caracas arribó a su quinto aniversario. Cinco años ofreciendo las milanesas más crujientes y grandes de la ciudad. Es por eso que debido a esta celebración decidieron renovar el menú e incorporar nuevos platos en su carta . Se encuentran en el Centro Comercial Tolón, Piso 5, y en el Centro Comercial San Ignacio. A continuación te presentamos los cinco platos más sabrosos que debes probar cuando vayas.

La milanesa

Ir a La milanesa sin probar una no es de Dios, así que cuando vaya no dude en ordenar una. Tienen variedad de toppings. D esde la a Caballo que viene con un huevo frito encima, pasando por la de champiñones y la crunchy con salsa ranch. Hay una para cada gusto y no decepcionan ya que son grandes y crujientes. Todas las milanesas vienen con papas fritas.

El carpaccio

Una de las sorpresas de este local es el carpaccio de res que ofrecen. Lo primero que hay que destacar es que es hermoso a la vista y viene con unos cubitos gelatinosos de tomate que son toda una explosión de sabor en la boca . Además viene muy bien condimentado, con su salsa en su punto, cortado finamente y con una carne súper fresca.

El granjero

Uno de los platos nuevos en el menú es el granjero. Una delicia de sándwich que viene por supuesto con pollo empanizado, champiñones, queso y aceite de trufa, acompañados de papas fritas. Esta lleno de sabor, viene en el tamaño ideal y se disfruta mucho al comerlo porque está muy sabroso.

Ensalada caprese

Otra de las sorpresas de la carta es la ensalada caprese. Y no, no es como cualquier otra, en La Milanesa le dieron la vuelta de tuerca y ofrecen una ensalada divertida. Viene con los tomates empanizados y fritos, con salsa napolitana y queso mozzarella . Una entrada perfecta para lo que viene después.

Los aros de cebolla

Sin lugar a dudas los aros de cebolla que ofrece La Milanesa son de los mejores que hay. Grandotes, súper crujientes y llenos de sabor, son ideales para comer solos o como acompañante de una milanesa.

